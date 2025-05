“Eso no es amor”: Daniela Aránguiz cuestionó el romance de Kenita Larraín con Felipe Camiroaga por mantenerlo en secreto

La numeróloga Kenita Larraín y el director de televisión Mauricio Correa estuvieron presentes en el programa “Only Fama”, a propósito del evento benéfico que se realizará a nombre de Felipe Camiroaga.

Larraín habló de su hermético romance con el “Halcón de Chicureo”, el cual no fue visto con buenos ojos por Daniela Aránguiz, quien criticó que la pareja estuviera a escondidas y no la hayan hecho público.

Después de que la numeróloga señaló que Felipe fue una persona importante para ella, la “Cara de cuica” le consultó: “¿Para ti no fue difícil que te haya mantenido en la oscuridad por tantos años?“.

Kenita explicó que era complicado para ambos debido al nivel de exposición que ambos tenían. Francisca García-Huidobro comentó que se enteraron del romance después de “Pelotón” cuando Camiroaga dijo que ella era “calienta sopas”.

Ante esto, Daniela Aránguiz añadió que “tenemos que ser súper responsables en no normalizar, para todas las mujeres que nos están viendo, que un hombre no te tome la mano y (no) te presente como su pareja y después te pregunten si ese hombre estuvo enamorado de ti, porque eso no es amor”.

El cruce entre Kenita y Daniela

El panel cuestionó estos dichos de Aránguiz, poniendo sobre la mesa si cómo sabía que no fue una decisión de Kenita estar en silencio sobre su relación.

“Yo puedo decir cómo me sentía yo. Efectivamente, era un acuerdo entre nosotros de no ventilar cosas (...) Yo siento que fue un acuerdo mutuo, en ningún momento sentí que él me escondió“, respondió María Eugenia.

Daniela Aránguiz quería saber la línea temporal del romance con Camiroaga. “Dije que no le iba a poner nombre a la relación (...) entremedio si me casé, también tuve pololos, porque no lo venía siempre (...) Alguien de afuera puede decir que no es importante porque no estuvieron siete años seguidos viéndose, es una percepción, puede ser tu opinión, pero no es la mía”.

La panelista dijo que para ella eso era una relación esporádica, mientras que la invitada cuestionó la necesidad de ponerle un título al vínculo. Aránguiz se defendió al decir “yo le puedo poner un cartel para mi persona, yo respeto lo que tú piensas y también tú tienes que respetar lo que yo pienso. Para mi eso no es amor, un hombre que no te toma la mano...“.

Ahí es cuando Mariela Sotomayor intervino y le dijo a su compañera, “hay hombres que toman la mano y te ponen el gorro (...) No tiene que ver con que tomen la mano, que no se muestren, el amor es algo tan personal“.

“Hay parte de la historia que desconocen. Por ejemplo, para mí es más importante que me tome la mano en público, es mucho más importante que me presentó a su mamá. Que son cosas mucho más profundas” cerró Kenita Larraín.