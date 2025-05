¿Hay espacio para Paula Escobar en “Que te lo digo”?: Sergio Rojas se refirió a la posibilidad de que la periodista regrese al programa

El polémico periodista de farándula Sergio Rojas se sentó al frente de las cortinas rojas que decoran el podcast del tiktokter Danilo 21 titulado “Juzgamos y nos funamos”. La semana pasada Claudia Schmitd dejó la grande, ahora es el turno de Sergio.

Los programas estelares de farándula de la televisión fueron puestos en tela de juicio por ellos, y Rojas señaló que siempre le consultan si es que cree que Paula Escobar, su excompañera de trabajo, cometió un error al haberse ido del programa “Que te lo digo”.

Él partió señalando que económicamente no fue un error que se haya ido, porque el sueldo era más suculento, aunque había un “pero”. Rojas comentó sobre su amiga que “yo creo que ella perdió profesionalmente, pero eso es lo que uno algunas veces hace, venderle el alma al diablo”.

“Yo creo que le vendió el alma el diablo, espero que ese contrato pueda revocarlo porque creo que profesionalmente (’Only Fama’) no le suma en nada”, añadió.

Paula Escobar y “Que te lo digo”

Ante esta reflexión, Danilo le consultó si cree que hay un espacio para Paula Escobar en el actual panel de “Que te lo digo”, el cual está compuesto por Rojas, Luis Sandoval y Antonella Ríos.

Él fue tajante, “no, hoy día no hay un espacio y en eso soy súper claro. El programa está conformado y diseñado para tres personas (...) Cuando algo no está roto, por qué arreglarlo”.

“Cuando llegó Antonella Ríos nosotros duplicamos el rating y la audiencia en Youtube. Fue un refresh, además nosotros veníamos del reality, eso también sumaba. Fue todo tan positivo que ¿Por qué habríamos de aumentar una persona más cuando está todo perfecto? Está todo como reloj“.

Aunque esto no significa que le cierra las puertas a trabajar nuevamente con Paula. Rojas contó que se está “horneando” un programa de espectáculos compuesto por mujeres, y ahí podría haber un espacio para la periodista, en un proyecto nuevo.

En esa misma línea, el tiktoker le consultó si es que le dio pena la salida de Escobar del espacio de Zona Latina. Por lo que Sergio contestó que “no me dolió, pero yo sabía que iba a ser un fracaso”.

Él aseguró que no se lo terminó diciendo porque la decisión ya estaba tomada por Paula, y se enteró una vez que el contrato ya lo había firmado. Rojas le deseó lo mejor a su amiga, a pesar de que no pudo advertirle que no tenía buen augurio. Esta tincada de Sergio se debió a la mala química del panel.