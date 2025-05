“Ella es un buen personaje, pero una mala persona”: Sergio Rojas aseguró que Oriana Marzoli trataba mal a la producción de “Palabra de honor”

Al podcast de Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”, llegó el periodista de farándula Sergio Rojas, quien fue y dejó la grande. Dentro de la dinámica, el tiktoker le consultó al animador de “Que te lo digo” sobre Oriana Marzoli, la chica reality con la que compartió en “Palabra de honor”.

Rojas tenía que completar la oración “Oriana Marzoli tiene...”, y el periodista continuó “un cafiche a su lado. Yo creo que Facundo claramente está con ella por...”.

El periodista no completó la idea para dar su testimonio de cómo fue vivir con la venezolana. “Es una chica insoportable (...) miradora en menos”, dijo antes de ejemplificar las conversaciones que Marzoli sostenía con Gala Caldirola sobre sus lujosos viajes.

Los dardos de Sergio contra Oriana y Facundo

“Es divertida, yo pensé que era un personaje, y me di cuenta que ella realmente es así. ¿Tú sabes cómo trataba a la gente de la producción? Los trataba pésimo. Un día un niño de la producción le dijo ‘podrías dejar de tratarme así porque yo a ustedes nunca los he tratado mal’. Los trataba mal como a un sirviente“, desclasificó.

“Sus conductas eran horrible. Trataban pésimo a la producción, eso era lo que me emputecía mucho. Yo conozco a la gente de la producción, soy amigo de algunos de ellos, trabajé con algunos. Entonces decía, ‘¿Por qué los tratan así?’“, añadió.

Sergio comentó que Oriana reclamaba duramente por la ropa que le daban de parte de la producción. Él cuestionó por qué no podían decírselo calmadamente, y contó que sus atuendos lo hacían parecer “una prieta”.

“Ella es muy clasista, muy miradora en menos. No me gustaría tener una amiga como ella (...) Ella es un buen personaje, pero es una mala persona para conocerla en la vida real”, lanzó.

Facundo González no se salvó porque fue el próximo objetivo de los dardos de Sergio Rojas, a quién lo trató como alguien “patético”. “Cuando le toqué el tema de Ricardo Fort, le dio un ataque (...) Yo le pregunté a Fabio y le dije ‘¿Qué onda Facundo? ¿Es verdad que se metió con Ricardo?’. Él me dice ‘yo no te voy a decir nada, pero cuando el río suena es porque piedras trae’. A buen entendedor, pocas palabras".