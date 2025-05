“Ese momento marcó el futuro de mi vida”: Douglas inicia gira de conciertos en el país acompañado de orquestas sinfónicas juveniles chilenas

Douglas inicia esta tarde, a partir de las 18:00 horas, una gira de conciertos sinfónicos a lo largo del país, sin embargo, en esta ocasión lo hará acompañado de una serie de orquestas integradas en su mayoría por noveles promesas musicales nacionales. Una iniciativa que el propio cantante describe como la forma que tiene de “devolverle la mano a la vida” luego de las oportunidades que en su infancia tuvo para desarrollar su carrera musical.

“Cultura en comunidad” es el nombre de esta nueva gira del artista, quien en el Teatro Municipal de Santiago se presentará junto a niños y jóvenes que integran las distintas orquestas sinfónicas comunales de Chile.

El show simbólico de Douglas

Será un espectáculo de aproximadamente dos horas en los que Douglas recorrerá gran parte de su repertorio musical de poco más de un cuarto de siglo, con partituras sinfónicas interpretadas por músicos que inician su camino artístico al mundo de las artes.

“Cuando era pequeño, a mí me dieron una oportunidad que cambió el rumbo de mi vida para siempre”, cuenta Douglas, quien recuerda que “tenía 12 años cuando el cura de mi parroquia me vio tan interesado en la música que me regaló mi primera guitarra, instrumento que de otra manera no hubiera podido tener”.

“Esa guitarra me incentivó a cantar, a componer. Ese momento marcó el futuro de mi vida y la posibilidad de apostar a mis sueños”, sincera el intérprete, quien agradece ese gesto hasta el día de hoy, ya que “no solo me incentivó a construir una carrera de más de 25 años de trayectoria, sino que la música me llevó por distintos países, en donde conocí a mi mujer y pude formar mi familia, que es mi gran riqueza”.

Ese agradecimiento lleva a que el cantante realice esta serie de conciertos acompañados de orquestas sinfónicas juveniles comunales, porque afirma que “hoy quiero devolverle la mano a la vida brindando esa oportunidad a jóvenes que como yo, sueñan con un futuro prometedor”.

Según explican los productores del evento, este ciclo de conciertos titulado “Douglas Sinfónico: Cultura en Comunidad”, será un espectáculo donde el autor de éxitos tales como “Sigo Romántico”, “Cariño Malo” y “Enamorados”, fusionará la excelencia de la música docta con los memorables éxitos populares de ayer y hoy.

En las que, insisten, los “grandes protagonistas serán las nuevas generaciones de músicos presentes en las orquestas sinfónicas, infantiles y juveniles del país, quienes demostrarán todo su talento, por primera vez en un gran escenario junto a músicos profesionales”.

Tras esta presentación en el recinto capitalino, la gira del artista proseguirá por todo Chile, destacando así la cultura en comunidad.