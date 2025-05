“¡Qué va a tener plata para un abogado!“: Daniela Aránguiz respondió a la advertencia de demanda de Antonella Ríos y apuntó a una ”poca comprensión"

La guerra entre las panelistas de espectáculo Daniela Aránguiz y Antonella Ríos continúa. Un nuevo round se dio después de que la actriz advirtió a la “Cara de cuica” con una posible amenaza si es que habla de sus hijos, quienes son menores de edad.

Esto después de que Daniela Aránguiz reaccionara al dicho de Ríos sobre Caniulef, quien lo mandó a “molestar a su abuelita”. La panelista de “Sígueme” se molestó con esa frase y le dijo que no se metiera con las familias.

“¡Basta de meterse con la familia! ¡Ni a los hijos! A mí también me metió a los hijos cuando dijo ‘qué se cree tan buena madre’. Cuando metes a la familia te estás equivocando porque si quieres hablar de la familia, hablemos de tu familia también“, lanzó Aránguiz.

Esto fue respondido por Antonella, quien le dijo “quiero hacer una advertencia en términos legales porque hoy hablé con mi abogado. Yo creo que no es un juego cuando alguien habla de los hijos de otra persona, yo me referí solamente a su rol (de madre) más nunca he hablado de la descendencia”

“Tú estás interpelándome, desenmascarar algo, algún secreto familiar o algo así, y este disclaimer es para dejar constancia que no es tan fácil mamita. Hay que tener mucho cuidado cuando te refieres a menores de edad. Ya lo tengo conversado con mi abogado, así que resguárdate, ten cuidado”.

Esto fue seguido por una admisión de culpa al hablar mencionado el rol de madre de Daniela, al decir que “puede que me haya equivocado en la manera o quizás en decirlo porque para ella decir esta declaración es tocar su familia, no toqué a su familia”.

La respuesta de Daniela Aránguiz

Al momento de utilizar su derecho a réplica en su propio programa, Daniela partió sugiriéndole a Antonella que revisara el video en donde ella habló sobre su familia. “Aquí no hay ningún tipo de amenaza, mis dichos son claros (...) Eso no es una amenaza, me extraña la poca comprensión en alguien que se aprende libretos”.

“A mí me parece súper bacán que tenga la plata para pagar abogados. Me parece muy bien le está yendo muy bien en ‘Zona de estrellas’”, dijo en un tono irónico.

“Ella habló de que opinó de mi rol de madre, entonces deberíamos opinarle sobre tu rol de madre a Daniel. Yo no puedo opinar ahí, yo no voy a opinar de algo que yo no sé, no es mi estilo meterme con la familia de nadie (...) Las personas que trabajamos en televisión somos nosotros, y si nos gusta jugar este juego, juguémoslo nosotros. No metamos a la familia, eso es lo que yo te traté de decir para que me puedas entender mejor”.

“Si a ti te gusta hablar y nombrar a la abuelita de Caniulef o mi rol de madre, que no tienes por qué hacerlo, la única persona que tiene que hablar de mi rol de madre son mis hijos cuando sean grandes. Ni tú ni el papa tiene por qué decir cómo soy yo como mamá”.

Julia Vial comentó que le pareció extraño que llamara a un abogado después de los dichos de Daniela, por lo que la involucrada lanzó “¡Qué va a tener plata para contratar a un abogado! Un abogado por canje".