“Regia relación pública”: Jordi Castell criticó con todo a la farándula actual y la “zalamería” que existe en los espacios

Jordi Castell fue parte del programa de farándula más importante de la historia de la televisión chilena, fue parte de uno de los primeros videos prohibidos del espectáculo nacional junto a sus compañeros de “Primer Plano”. Él conoce la industria al revés y al derecho.

Por lo mismo, él se unió a las voces críticas del regreso de la farándula a la televisión abierta. El tema salió a colación cuando el fotógrafo le entregó un consejo a la audiencia de su programa “Tal Cual” de TV+.

“Cuidado con los remordimientos o la gente zalamera y los aplausos. Toda esa gente que es excesivamente... O sea, hemos visto un desfile de relacionadores públicos dentro de la farándula, incluso en los programas de farándula de hoy. Mucho periodista está convertido en eso”, criticó.

“Hoy es mucho más fácil elegir, o levantar un tema que es menos importante para tapar un tema que es mucho más grave. Básicamente, toda esta opinología nueva que hay, que son todos periodistas supuestamente, es la regia relación pública que le hacen a sus cercanos”, continuó Castell.

“Eso se llama zalamería, y como muy bien lo dijo la Pancha (Merino) acá, ‘chupa...’”, lanzó.

La crítica de Viñuela y Castell a la televisión abierta

José Miguel Viñuela quiso saber qué lo llevó a tener esta reflexión, y su compañero le respondió que “creo que es mejor andar de liviano por la vida. Hay que tener ojo cuando te juntas con los amigos, creo que la gente zalamera o el exceso de aplausos, me hace ruido esa gente”.

Siguiendo en la línea de discutir el estado de la televisión actual, Viñuela agregó que a él no le atrae ver ningún programa de la televisión abierta, salvo del cual está a cargo.

“A mí me encanta el programa porque hablamos realmente como hablamos fuera de cámara. No hay ningún programa de televisión que diga que me entretiene, nada me entretiene. Entonces, he dejado de ver televisión abierta y me voy a las plataformas digitales”, comentó José Miguel.

Jordi Castell se sumó a esta crítica y complementó que “lo único que te entrega la televisión abierta es chuparte la energía, contaminarte de cosas negativas, violentas y hay que saber elegir lo que quiere ver”.