“Una misoginia ilegal” y “Ningún sentido de la autocrítica”: Francisca García-Huidobro criticó con todo al comediante George Harris

La rutina del comediante venezolano George Harris en el Festival de Viña 2025 causó una ola de critícas. Su paso por la Quinta Vergara fue recibido por pifias de parte de los presentes, y no logró terminar su presentación en el tiempo estipulado.

Producto de las manifestaciones en su contra, George Harris les sugirió tener sexo con una mujer venezolana a masturbarse para aliviar la tensión. Además, él recalcó que ha llenado cinco Movistar Arena en su carrera en el mundo de la comedia.

Los coletazos continuaron y el comediante siguió reclamando después de haber sido pifiado. Semanas después de lo sucedido en el Festival, él se quejó sobre la antesala a su presentación, la cual describió como “un proceso fastidiosísimo, que no se lo recomiendo a ningún comediante del mundo que pase por esa huevonada”.

De igual forma, él afirmó que “la gente del sur es muy depresiva (…) y nosotros con un merengue adentro con ganas de vivir”.

La tajante crítica de la “Dama de hierro”

La controversial presentación de George Harris fue recordada en el programa de Mega, “Detrás de la Quinta de Mega”, en donde la animadora Francisca García-Huidobro se fue en contra del comediante.

“Estamos hablando de una persona que no tiene absolutamente ningún sentido de la autocrítica. Es tan narcisista que debe pensar, efectivamente, que nos estuvimos organizando a nivel gubernamental para pifiarlo en la Quinta Vergara, es no reconocer que hiciste una mala rutina, que no te la pudiste, no más”.

“Yo siento que al día siguiente de George Harris, los venezolanos y chilenos nos quisimos menos”, reflexionó la “Dama de hierro”.

“Hay textos de la rutina de George Harris que son de una misoginia ilegal, como ‘ya, estás muy aburrido, tírate una venezolana’. Un humorista que se pone a pelear con la gente” criticó.

“No sé, como diría alguien muy querido por mí, ‘yo no soy humorista, pero entiendo que eso no es parte del humor’. No se rio nadie”, cerró Francisca García-Huidobro.