“Cuando me plantearon este proyecto, me recordó mis inicios en el 13″: Alfonso Concha repasa su trayectoria previo al debut de “La tarde es nuestra”

Este lunes 12 de mayo a las 14:30 horas comienza el nuevo programa de contingencia nacional, “La tarde es nuestra” en Canal 13, el que estará liderado por el periodista Alfonso Concha, quien aprovechó de repasar su carrera previo al estreno del espacio.

Alfonso Concha lleva 20 años trabajando en Canal 13, donde se quedó después de hacer su práctica profesional en el programa “En boca de todos” (2005), a cargo de Iván Valenzuela y Carolina Urrejola.

Así, en relación a sus inicios, Alfonso Concha señaló que “en esa época me pasó algo muy divertido, me recibe Francisca Lira (productora ejecutiva) y me dice que quedé en la práctica, y yo estaba feliz. En ese entonces yo no quería trabajar en Prensa, por lo que me gustó ese proyecto que en sus inicios pertenecía al área de Producción. Luego, al tercer año, fue tomado por el Departamento de Prensa y desde esos años no me he movido del 13”.

De acuerdo a lo que indicó el periodista, siempre tuvo claro que quería estar en televisión. “No conocía a nadie en este medio, pero quería trabajar en televisión, y cuando estaba en tercer año, hice una práctica en una productora que tenía canales pequeños como Vía X y Zona Latina. Estuve dos años haciendo de todo, desde mover cables y ser asistente de dirección y de producción… recuerdo que hasta fui editor de un espacio de música”, indicó previo al estreno de su programa.

“Este proyecto me dio mucha ilusión y alegría porque me recordó mis inicios”

En ese sentido, al referirse al debut de “La tarde es nuestra”, Alfonso Concha señaló que “cuando me plantearon este proyecto, me dio mucha ilusión y alegría porque me recordó mis inicios en el 13. Comencé hace 20 años siendo parte de un equipo de cabros súper comprometidos, empecé en la calle haciendo móviles y desde ahí, desde mis inicios, me encantó estar en contacto con la gente”.

Sobre el espacio, apuntó que “ahora estaré en el estudio y en los móviles estarán Ignacio (Oliva), Rocío (Villalobos) y Antonia (Kohler), igual de comprometidos que cuando me inicié a los 24 años, y hoy estaré en terreno a través de ellos”.

En relación al camino recorrido, el conductor de “La tarde es nuestra” reflexionó señalando que “para mí el mejor piropo que me pueden decir es que he llegado donde estoy por meritocracia. Siento que tengo un montón de cosas que corregir y muchas cosas que aprender, pero me gusta pensar que detrás de estos 20 años, esto es mérito”.