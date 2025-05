Dejó la escoba: José Antonio Neme jugó con la expectación tras una “renuncia” que resultó ser un timo

Durante esta tarde, en conversación con Revista Velvet, José Antonio Neme se sinceró respecto al cansancio que su cuerpo le señalaba, por ende, renunció a algo que no especificó y que le habría tomado tiempo dar con la decisión final.

Sin ir más lejos, quien es uno de los animadores mejores evaluados de la TV chilena confesó que estaba agotado de los rumores por supuestas renuncias a Mega. Es por esto que al medio señalado le reconoció que “uno puede aguantar muchas cosas, pero en determinado momento, el cuerpo no da más”.

Además, el profesional de las comunicaciones de 44 años, quien, según informó el medio citado se notaba tranquilo pero bien decidido, hizo énfasis en el cansancio que su mismo cuerpo le señala. “Yo ahora estoy viendo por mi salud física y mental”, afirmó.

Sumado a lo anterior, José Antonio Neme comentó que no fue algo fácil de decidir y que mucho de aquello es culpa de él mismo: “Después de tantos pastelazos que me he mandado en mi vida, llegó la hora de decir basta”, expresó el animador de Mucho Gusto y Only Fama.

¿A qué renunció Neme?

Pese a que las palabras del animador generaron una incertidumbre mediática, José Antonio se queda en Mega y no deja ninguno de sus proyectos labores, sino que realmente renuncia al azúcar.

Y es que según confirmó Glamorama, el periodista fue parte de una campaña de salud junto con Velvet, con el fin de concientizar acerca de los daños del excesivo consumo de azúcar.

“Es una campaña para reducir el consumo de azúcar y combatir la diabetes. Entonces, yo invito a la gente a renunciar al azúcar”, aseveró Neme.

Por otro lado, en exclusiva con Publimetro aseguró que “mañana voy a hacer una aclaración en el programa, así que prefiero hablar ahí”.