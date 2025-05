“Llegó la hora de decir basta”: José Antonio Neme sorprende con guiño a una posible renuncia

José Antonio Neme, conductor del matinal Mucho Gusto y del programa farandulero Only Fama, volvió a la palestra tras dejar entreabierta a un posible “hasta siempre” a Mega, o bien, a alguno de los espacios que anima.

Cabe recordar que a comienzos de 2025 el periodista sorprendió tras haber desaparecido repentinamente del espacio matutino para luego reunirse con la plana ejecutiva con el fin de evaluar su futuro laboral. De hecho, en medio de este lío mediático se había informado que Neme pasaría a Meganoticias Alerta, y en su reemplazo, Rodrigo Sepúlveda intercambiaría a Mucho Gusto: nunca ocurrió.

“El cuerpo no da más”

Recientemente, José Antonio, quien es de los animadores mejores evaluados de la industria nacional, reconoció estar cansado de las especulaciones por aquella presunta renuncia. Por esta razón, en diálogo exclusivo con Revista Velvet, el comunicador abordó este tema.

“Uno puede aguantar muchas cosas, pero en determinado momento, el cuerpo no da más”, comenzó afirmando Neme.

En compañía de sus mascotas, el periodista de 44 años, quien, según el medio citado se veía tranquilo, pero más que decidido, no dudo en destacar que su cuerpo hace tiempo le da señales que es más que necesario un descanso. “Yo ahora estoy viendo por mi salud física y mental”, reconoció.

Por otro lado, confesó que no ha sido una decisión fácil de tomar y dijo que mucho de esto es culpa de él mismo. “Después de tantos pastelazos que me he mandado en mi vida, llegó la hora de decir basta”, señaló.

Este martes 13 de mayo, Revista Velvet publicará la entrevista completa, en la que se espera que le ponga fin a los rumores de la posible renuncia que viene sonando de hace meses. Lo que sí está claro, es que el comunicador comienza una nueva vida, haciéndole caso a lo que dice su cuerpo.