“Yo alejaría la polémica”: Cata Palacios responde a comentarios negativos por su participación en el Miss Universo Chile

Recién comienzan las etapas del Miss Universo Chile y ya comenzaron las polémicas. En primer lugar, la coronación de Antonia Casanova por Santiago fue bien comentada. Pero además, la participación de la actriz Cata Palacios (Maintencillo), hasta el día de hoy, está en el ojo del huracán, siendo su edad, 45 años, un tema que se ha abordado en distintos paneles faranduleros.

Sin ir más lejos, la exMekano estuvo presente en el más reciente episodio de Primer Plano, donde precisamente se sinceró respecto a su controversial paso por el certamen de belleza.

En primera instancia, el conductor del espacio, Julio César Rodríguez le consultó a Palacios sobre sus primeras sensaciones por esta nueva experiencia. Cata señaló que “la verdad es que son muy especiales. Estábamos comentando recién en comerciales... yo no le pondría título de polémico. Hay muchos comentarios hoy día, que se exponen en las redes sociales, que antiguamente no sucedía, porque claramente no existían las redes sociales, entonces empieza a crecer una bola de nieve. Pero yo alejaría la polémica de una competencia tan linda, tan bonita y transparente como es Miss Universo Chile”.

Luego, sobre los comentarios negativos que han surgido de las redes sociales –aunque hasta Daniela Aránguiz dio su parecer–, confesó que “de repente se van distorsionando algunas ideas, pero sigue siendo una competencia limpia, preciosa, honesta, donde se busca sacar lo mejor de lo femenino. Antiguamente, en la televisión, según los comentarios, no existía la posibilidad de todos los televidentes y espectadores de poder dar su opinión, y hay que exponerla, que se conozca su opinión detrás de un nombre y hoy día sí existe: todos tienen voz“.

Sumado a lo anterior, el animador estrella de CHV, JC Rodríguez le preguntó acerca de qué la motivó para participar en un concurso de esta magnitud. “Lo acaban de mencionar y creo que eso lo llevo como grabado a fuego dentro de mí: todas íbamos a ser reinas, como el poema que escribió Gabriela Mistral, donde se relata cómo los proceso de la vida a todas las mujeres nos va alejando de alguno de nuestros sueños, y algunos quedan enterrados. Yo, energéticamente, se lo quiero entregar al cielo, a nuestra poetiza Gabriela Mistral. En esta era podemos romper esquemas y ser reinas en cualquier etapa de nuestras vidas, y cumplir aquellos sueños que suenas como perdidos“, fue enfática.

“El límite solo está en la mente”

Por último, Cata Palacios reconoció que “no solamente me lo quiero cumplir a mí, sino que a todas las mujeres jóvenes de edad media que creían que iban a ser reinas y lo ven por perdido: no lo han perdido... este es solo el comienzo. Y también por mi hija; le quiero mostrar a mi hija que en ninguna etapa de su vida nada, jamás, la va a a limitar. El límite hija –yo sé que esto lo va a ver en el futuro y me emociona– solo está en la mente“.