Julián Elfenbein rompe el silencio sobre su incierto presente en CHV: “Las cosas llegarán en su momento”

Aunque mantiene contrato vigente con Chilevisión, Julián Elfenbein lleva varios meses sin aparecer en pantalla, lo que ha alimentado rumores sobre su posible congelamiento en el canal. Sin embargo, durante el lanzamiento del evento organizado por la @fundacionfelipecamiroaga —actividad de la que será parte—, el animador se refirió por primera vez con claridad a su situación laboral.

En conversación con Radio ADN, Elfenbein reveló que efectivamente existieron conversaciones con Mega pero que no llegaron a puerto. “Lo de Mega fue en su minuto. Las conversaciones con Karen no eran solo Viña, eran otras cosas, pero bueno. Las cosas llegarán en su momento”, aseguró.

Pese a los rumores de una inminente partida, el conductor aclaró que su permanencia en CHV no ha estado en duda por una razón clave: su contrato. “No era viable (irse a Mega). No era posible porque tengo un contrato vigente, y la única manera de salir era pagando los tres años de contrato y viceversa, o en la buena. Eso es lo que intenté hacer, pero no porque me quiera ir, sino porque detectaba que el canal pegó un giro donde yo había quedado un poquito descolocado”, explicó.

Elfenbein también abordó los recientes cambios al interior del canal, los que habrían afectado directamente su posición. “Estoy contento en el canal, lo que pasa es que en el canal se fue el director de programación, que había llegado hace poco, se fue mi jefe directo que es Carlitos, que es mi amigo. Entonces hay que ver qué pasa”, sostuvo, agregando que: “He venido más para acá que para allá”.

Respecto a su prolongada ausencia en pantalla, se mostró comprensivo: “Hoy día hay gente haciéndolo bien. Le está yendo bien al canal, en el matinal, en la farándula, en prensa, y hay gente mejor que yo para eso”, comentó.

Por ahora, su futuro sigue abierto, pero Elfenbein dejó en claro que no tiene intenciones de forzar su salida. “Vienen muchas cosas, pero todo a su debido tiempo”, concluyó.