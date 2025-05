“Me encierro con mis dos hijos en mi habitación”: Daniela Aránguiz contó la intromisión de extraño en su casa

La panelista de Sígueme, Daniela Aránguiz, relató el momento de angustia que vivió la madrugada del domingo cuando un desconocido intentó ingresar a su casa.

Fue a eso de las 5:00 de la mañana cuando ella y sus hijos se dieron cuenta que había un hombre intentando entrar al inmueble, forzando la ventana de una de las habitaciones.

Rápidamente, Aránguiz se escondió en una de las piezas junto a sus retoños y llamó a Carabineros y a los guardias del exclusivo condominio ubicado en La Dehesa.

“El susto no me lo quita nadie. Yo me levanto y me encierro con mis dos hijos en mi habitación e inmediatamente llamo a Carabineros y a los guardias del condominio”, indicó.

Según explicó, uno de sus vecinos es un diplomático, por lo cual cuentan con un carabinero de punto fijo, quien acudió rápidamente a detener al intruso.

¿Quién ingresó a la casa de Daniela Aránguiz?

Tras esto, supo que se trataba de un joven de 19 años que vive en el mismo condominio y se encontraba en estado de intemperancia, por lo cual se habría confundido de casa y había estado cerca de dos horas merodeando el lugar, totalmente desorientado.

Producto de ello, Aránguiz decidió enviarle un mensaje a los padres del joven, debido al estado en que se encontraba.

“Quiero poner el beneficio de la duda, porque no sé en qué condiciones estaba... pero en sus cinco sentidos este joven no estaba. Yo, aquí, mando a decirle a sus padres que se tienen que preocupar de su hijo, porque si llega a consumir sustancias ilícitas al nivel de no reconocer su domicilio, es preocupante. Lo digo como mamá, porque también soy mamá de adolescente, sé que es complicado (...) Pero si mi hijo no tiene consciencia del espacio que está ocupando, es preocupante”, reflexionó.

Incluso, Aránguiz fue más allá y se puso en el caso hipotético de haber usado la legítima defensa.

“Imagínate hubiese conseguido entrar y uno, por la locura, toma un arma blanca y hace un acto ilegal (...) Imagínate entrara a la casa de alguien que tiene un arma y le pegan un balazo”, sentenció.