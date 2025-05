“Me pareció raro...”: Revelan mensaje que Paula Pavic envió a Daniela Aránguiz por coqueteo con Marcelo Ríos

Invitaciones a salir a comer habría recibido Daniela Aránguiz de parte de Marcelo Ríos, cuando él aún seguía casado con Paula Pavic.

PUBLICIDAD

Así lo dieron a conocer en el programa Zona de Estrellas, donde revelaron el mensaje que Pavic le envió a Aránguiz, recriminándole por el coqueteo que mantuvo con su exmarido.

Según contaron, fue cuando la panelista de Sígueme dio una entrevista en Podemos Hablar, momento cuando Pavic decidió escribirle para dejarle en claro que ella estaba al tanto de las conversaciones con el exnúmero 1 del mundo.

De hecho, cuando conversaban el tema en el panel, la propia Pavic se contactó con Daniella Campos para confirmar que se comunicó con la expareja de Jorge Valdivia.

Revelan mensaje de Paula Pavic a Daniela Aránguiz

“Hola, me acordé que me escribiste cuando estabas en Zona de Estrellas para saber de mi divorcio, pero yo no usaba ese WhatsApp. Te quiero escribir porque estoy viendo en PH y siento que somos parecidas en muchas cosas, por ende sé que has hablado con Marcelo y sé que te escribió cuando aún estábamos juntos. Me pareció un poco raro que le siguieras el juego y habiendo pasado tú por lo mismo”, desclasificaron.

El panelista Manu González confirmó los mensajes que recibió Aránguiz de parte del tenista.

“La invitaba a cenar la próxima vez que venía a Chile. ‘Te invito porque me caes muy bien’. Es lo que ella contó y fue testigo, y eso es cierto”, señaló el español.