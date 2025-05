Myriam Hernández y el estallido social: “Eso iba a explotar sí o sí en algún minuto porque la cosa no daba para más”

El próximo 23 de mayo Myriam Hernández pondrá un sello a su historia musical, convirtiéndose en la única chilena en presentarse en el Estadio Nacional. Y ante este contexto, es que no ha parado desde que se presentó en el Festival de Viña del Mar.

En conversación con La Segunda, la cantante nacional conversó hasta de política, pasando también por algún comentario sobre su quiebre matrimonial.

Para el Día de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, participó del evento del Gobierno, donde compartió con el Presidente Gabriel Boric.

“Fue encantador. Me reveló que su mamá, cuando era chico, le había comprado dos casetes míos, así literal me lo contó”, dijo.

“En ese momento me dijo ‘déjame darte un abrazo, estoy tan feliz de que estés acá’ y le respondí que yo también estaba feliz de que me haya invitado, sobre todo por lo que significa la conmemoración del 8M. Fue tan amoroso que al inicio le decía ‘Presidente’, después que me contó lo de los casetes, le dije ‘Presi’, y ya sobre el escenario le dije ‘Gabito’”, dijo riendo la intérprete.

El estallido social

Con respecto a las próximas elecciones presidenciales, Hernández que dejó clarísimo que no daría su opción, sí precisó que “creo que lo más importante es que en el nuevo Gobierno exista un verdadero respeto por la conversación, escuchar ideas. Que haya respeto real entre ambos sectores y que todos avancemos en la misma dirección”.

“Puede sonar a cliché, pero hoy el país necesita justamente eso: respeto, comunicación y la capacidad de llegar a un consenso sobre lo que realmente es prioritario como sociedad. Eso es lo que esperaría: un Gobierno sin odios ni grandes divisiones. Sé que lo que estoy diciendo no es fácil, porque hay muchas heridas abiertas, pero creo que es necesario”, indicó.

Y habló también sobre el estallido social del 2019. “Creo que el estallido, mira lo que te voy a decir, era necesario y se veía venir.

“Había mucha gente que no se sentía escuchada ni respetada. Todo lo que ocurrió fue tremendo y terrible, pero creo que sí hubo un remezón a nivel de conciencia. Eso iba a explotar sí o sí en algún minuto porque la cosa no daba para más”, puntualizó.

Su separación

Respecto a su quiebre matrimonial con Jorge Saint-Jean, afirmó que "me han ofrecido muchas veces hablar, inclusive ahora, y no; porque una cosa es que se hable de mí en un programa de farándula, que es inevitable, y otra cosa que uno ponga la pauta para ser tema. Eso nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer tampoco".