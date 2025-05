Vanessa Daroch reveló el secreto para eliminar las malas energías al interior de las casas y qué no se debe tener

Si usted tiene una planta seca en su casa, bótela inmediatamente. Si no tiene ninguna, tendrá que buscarla. Esos fueron parte de los consejos de Vanessa Daroch para eliminar las malas vibras al interior dele hogar.

Fue en el programa El Medio Día donde la tarotista entregó sus recomendaciones a los televidentes.

“La casa es nuestro templo”, señaló, por lo cual es fundamental contar con una planta para canalizar las malas vibras de otras personas.

“El que no tiene plantas, ¿a quién le va a llegar? A su mascota o a su hijo o hija. La mascota va primero porque ellos son nuestros protectores. Por lo tanto, si yo no tengo plantas en mi casa y mi perrito siempre pasa enfermo, ahí está. No tengo animales, pero mi hijo se enferma súper seguido, ahí está“, reveló.

Vanesa Daroch revela los secretos para eliminar las malas energías

De igual forma, los elementos que se deben eliminar son precisamente las plantas que se encuentran secas.

“Nunca en las casas debe haber plantas plásticas o secas, a no ser que se dedique a hacer adornos y qué sé yo”. Pero, reiteró que “es muy malo”.

Finalmente, reiteró la importancia de contar con algo vivo al interior dele inmueble y reiteró que “si la persona no tiene plantas, aunque sea una, independiente que sea cualquiera, ruda, romero, pero que sea una planta viva”, consignó Página 7.