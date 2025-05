“Estaré disponible para clases, consejos, reemplazos, react, backstage...”: Amaya Forch se despide de ‘Mi nombre es’

Ya no es secreto que Amaya Forch no formará parte de la segunda temporada de ‘Mi Nombre es’ y tuvo palabras para su partida del exitoso programa de TVN.

En su cuenta de Instagram, la actriz escribió que “la vida tiene muchas vueltas y ésta es una que no me esperaba. Y me refiero a la vuelta completa. Desde aquél mensaje que le mandé a Fido al ver el llamado de casting de la primera temporada cuando le pregunté dónde debía mandar el curriculum de jurado. No pensé que mi mensaje se transformaría en siete meses full entregando mi experiencia , opinión, risas ,tiempo, trasnoche y gran parte de mis días a este gran programa”.

“No sabía que mi nombre sería La Jurado.En la primera foto les comparto el mensaje que le envié a los productores , directora y jurado en nuestro chat al acostarme a dormir después del último capítulo de la primera temporada. La segunda foto es de hoy, con la confirmación en pantalla y redes de la formación de jurado de esta segunda temporada”, prosiguió.

Forch confirmó así que “no fui convocada pero estoy feliz con lo vivido y compartido durante esos 7 meses. Le deseo todo el cariño y suerte a @marigodoyibanez en esta aventura. Harta vitamina y un buen cojín para la silla son mis consejos, además de que lo disfrute. Es maravilloso poder ser testigo y aportar en el crecimiento artístico de tanto talento oculto.Ya imagino las risas de complicidad en ese mesón junto a @luisjaraoficial y @gonzalovalenzuelaoficial“.

“Por mi parte estaré disponible para clases, consejos, reemplazos, react, backstage o idas a tomar café por ahí. Bueno ya , una copita igual. Mierda mierda al equipo de @minombreestvn y @tvn . Un abrazo gigante a mis regalonas que me dejaban toa mina en cada capítulo @amarantamakilla, @su.saavedra887 y por supuesto a la señora María y tanta copucha que nos mandamos !! Las echaré de menos", sentenció.

Y es que claro, porque su lugar será tomado por María Luisa Godoy.