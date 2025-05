“¿Qué explicaciones tengo que darte a vo’ Daniella Campos?“: Daniela Aránguiz arremetió con todo en contra de la gemela tras rumor

Ya comenzó un nuevo round en la guerra de las “Danielas” más importantes de la farándula. Esto sucedió después de que Daniella Campos desclasificó un coqueteo entre Daniela Aránguiz y Marcelo “Chino” Ríos, rumor que le llegó desde Paula Pavic, la expareja del deportista.

La involucrada confirmó que se ha mensajeado con el exnúmero uno, y por lo mismo, decidió mandarle un recado a la persona quien resucitó esta información en el programa Zona de estrellas.

“¿Por qué tengo que estar contando toda mi vida? Si a la niña de Zona de estrellas quieren decir con quién me hablo o con quién no me hablo en Instagram, es problema mío a quién le respondo y a quién no. Con quién coqueteo o con quién no”, lanzó la panelista de Sígueme.

La arremetida en contra de Daniella Campos

“Si yo no tengo un marido para darle explicaciones. ¿Qué explicaciones tengo que darte a vo’ Daniella Campos? Deja de estar saliendo con el productor-director de tu programa mejor", lanzó Aránguiz

La animadora Julia Vial quería seguir con el tema de conversación, pero Daniela estaba empecinada en seguir con su descargo. “Se hace la muy muy, se pega con una piedra en el pecho y después anda dándose besos con sus productores y jefes, lo encuentro terrible”, añadió.

Ante este dato lanzado por la panelista, la periodista al mando del programa dijo que no le constaba esa información. “Bueno, a mí sí porque me la contaron de dentro del canal. Y ten cuidado con quien te peinas”, advirtió la “Cara de cuica”.

El resto del panel quedó con la boca abierta ante estas declaraciones, y le hicieron notar que estaba revelando la fuente. Pero, Daniela continuó “ten cuidado con lo que le cuentas a la gente, sobre todo cuando llegas en estado que no estás muy bien. Y come mentas, porque si no te van a pelar mucho por el olorcito con el que llegas”, en alusión a un hálito a alcohol.