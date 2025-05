¿“Que te lo digo” a Mega?: Sergio Rojas desclasificó interés de la casa televisiva en su programa de farándula

“¿Es verdad Sergio Rojas que has estado negociando para llegar al panel de Only Fome?“, le consultó Luis Sandoval al animador del programa Que te lo digo de Zona Latina.

PUBLICIDAD

La música de tensión comenzó a sonar dentro del estudio mientras el aludido respondía a esta directa pregunta de su compañero. “La verdad es que habían ciertas intenciones de sumarme como panelista. Es una realidad que a mí no me calienta, no me complace y no me acomoda”, partió.

“A mí me gusta nadar en aguas menos restrictivas. Si bien ningún canal es libre del todo, me parece que acá en Zona Latina las libertades son mayores de las que puede existir en otro canal. Insisto, no existe una libertad total, pero sí se dan condiciones de mayor libertad que a mí me hacen sentir más cómodo”, añadió.

A esta idea le sumó el hecho que constantemente él ha criticado lo que ha realizado Mega y el estelar de farándula, lo que no podría hacer en dicha casa televisiva.

“¿Cómo voy a ir yo a un panel a decir que Fran García-Huidobro le pone a la chupilca? No puedo. ¿Cómo voy a decir yo que José Antonio Neme es mejor valorado que un Sepu? No puedo. ¿Cómo voy a ir a hablar de la productora del área dramática y criticarla por no llamar a Teresita Reyes? No puedo", recalcó.

En esa misma línea, Rojas aseguró que no puede ir a trabajar a un lugar donde no puede hacer “una perfomance”.

¿Que te lo digo a Mega?

Sin embargo, un ejecutivo de Mega le escribió a Sandoval, quien desmintió a Rojas. “Que diga la verdad Sergio, porque el proyecto era el Que te lo digo en pantallas de Mega“, señaló la fuente que se comunicó con el periodista.

PUBLICIDAD

“Efectivamente, también se estaba evaluando porque estaban muy interesados en la marca. Yo se los hice saber a ustedes desde el día uno, pero la verdad es que yo creo que estamos cómodos acá, y el día que no lo estemos podríamos mirar para al lado”, continuó el periodista. Sergio señaló que esto lo transparentó también con los ejecutivos del canal.

“El día que yo deje estar cómodo o el equipo en estas aguas, giraremos el timón para que el destino sea totalmente distinto”, cerró.