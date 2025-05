¿Y quién es? Pamela Leiva confesó que mantiene una relación amorosa hace tres años

Durante el reciente capítulo del programa de TVN que sucede al matinal, El Medio Día, Pamela Leiva regresó al espacio luego de una notables vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, y Río de Janeiro, Brasil.

E inesperadamente, tras la insistencia del conductor del programa, Daniel Fuenzalida, la comediante confesó algo importante y que no lo había contado: está en una relación hace tres años.

En una primera instancia, el comunicador quiso saber si sus amigos fueron en pareja. “No, todos mis amigos solteros... yo andaba con guardia personal. Andaba con marca personal en los dos lados, pero es que es de allá el hombre“, comenzó afirmando Pamela.

Luego, el exHuevo le preguntó a la comediante acerca de quién le había tomado una foto que subió a su cuenta de Instagram al interior de una tina relajante tipo spa. “El hombre la sacó po’“, fue tajante la mujer.

“Mira... con amigas no andaba, andaba con mi peor es nada, con la pierna suave. No lo muestro porque no tengo ganas no más”, agregó Leiva.

El animador del espacio seguía bombardeando a la humorista con preguntas: “¿pero es algo formal?“, le consultó Fuenzalida. La exparticipante de 1810, con muestras de incomodidad, fue sincera: “digamos que hace tres años me raya la misma pintura“, confesó.

“No es porque me guste tanto Río de Janeiro: allá me hago la mantención. Allá me voy a comer mi punta picana... para qué me invitan si saben cómo me pongo“, dijo entre risas.

También la oriunda de Puente Alto reconoció su gusto por los viajes, subrayando su decisión de no haber sido madre para contar con ese tiempo y energía para estas aventuras.

“Además que, mira... yo, a los 40 años, plena pandemia, con muchos cuestionamientos de mi vida, decidí no ser mamá, una de las cosas que vi como ‘pro‘ –sacrificando todo lo que significa no ser mamá, porque tiene cosas muy bonitas– fue darme la posibilidad de viajar: de organizar mi trabajo de tal forma de poder viajar mucho“, sostuvo Pamela.

“Una de las cosas que quiero llevarme de esta vida –que no me voy a llevar nada de lo que tengo puesto– es la mayor cantidad de experiencias, disfrutar y darme esos espacios”, añadió.

“Para mí, por muchos años, viajar no fue prioridad, porque no se podía no más. Hoy ya es parte como de mi realidad y me encanta”, señaló.

Por último, hizo una invitación para viajar, destacando que no es imposible y que es cosa de organizarse. “Y lo que le quiero decir a la gente es que no es tan difícil viajar, si uno se organiza, sobre todo a Brasil que es muy barato, que de verdad nos conviene mucho el cambio”, cerró.