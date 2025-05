“En ‘Gran Hermano’ me pasaron por encima”: Eskarcita llega con su versión renovada a “Mundos Opuestos” y con miras de llevarse el premio final

Una de las participantes más queridas que fueron confirmadas para “Mundos opuestos” es la ex “Gran Hermano”, Scarlette Gálvez mejor conocida como “Eskarcita”.

Aunque ingresó mucho después que los demás, la joven maipucina se consagró como una de las más populares del encierro en 2023, quedándose con el segundo lugar de ese reality. Ahora, dos años después busca repetir la hazaña en “Mundos opuestos”, con una nueva perspectiva de vida.

“Creo que Eskarcita ha cambiado, éste es el remix de mí misma. Espero encontrarme con una Eskarcita un poco más madura, sobreviviente y resiliente, y ojalá con paciencia esta vez”, indicó la joven.

Sin embargo, Eskarcita sostiene que cometió errores en su anterior reality que ya no quiere repetir. “Creí que lo que viví en ese encierro era de verdad y que quienes estaban ahí eran mis amigos. Pensaba que éramos una familia, que íbamos a salir y que íbamos a ser amigos, y no fue así. En ’Gran Hermano’ me pasaron por encima, pero ahora no me quiero dejar pasar a llevar por un grupo ni ser influenciada por nadie”, lamentó.

Por eso, asegura que esta vez no quiere ir pensando en armar teams, sino en ganar. Todo esto sin perder su jovialidad, esa que la hizo ser la más querida de su anterior reality y la más votada por el público en la pasada edición de Miss Universo Chile. “No quiero perder mi esencia, que es estar alegre. Pero si la Eskarcita del primer reality era súper buena onda y quería hacerlos reír a todos, ahora mi objetivo es ganar. Creo que antes me faltaba un poco más de confianza en mí misma, saber cuál era mi personalidad y así poder explotarla, y ahora lo tengo todo más claro”, explicó.

A la hora de compararse con anteriores chicas reality, Eskarcita tiene claro a quién quiere parecerse. “No nací en cuna de oro, vi a mis padres esforzarse, y llegué de no tener nada a lograr mi sueño y tenerlo. Por eso yo creo que soy un poco como la Fanny Cuevas. Ella podía ser conflictiva y muy de palabrotas, pero era también muy buena competidora y aperrada, y eso me quedó en el subconsciente cuando vi ‘Mundos opuestos’ de chica, dar la vida en la cancha. Es la versión que quiero sacar de mí, sorprenderme a mí misma de lo que puedo dar estando bajo presión”, deseó la joven.

“Quiero vivir la adrenalina de esto”

Eskarcita aseguró que desde que tiene uso de razón tenía claro lo que iba a hacer. “Me preguntaban en el colegio qué quería ser cuando grande, yo siempre decía ‘quiero ser famosa’. No sabía cómo lo iba a lograr, pero quería hacerlo”, narró. Pronto se dio cuenta de que la clave estaba en las redes sociales, y empezó a grabarse haciendo de todo. “Nunca me sentí parte de la sociedad en el sentido de querer entrar a la universidad o esas cosas, pero mi familia siempre me apoyó. La gente me miraba raro, me preguntaban si yo quería vivir debajo de un puente, y yo les decía que lo que quería era construir los puentes”, contó.

Hoy con casi 600 mil seguidores, la joven sigue siendo influencer, pero está volviéndose un personaje televisivo, sumando también participaciones en “Top chef VIP”. Pero dice que nada se compara a un reality show. “Creo que nunca había sido tan yo como las veces en las que estoy frente a una cámara en un reality. Creo que esa es la realidad que me gusta ahora. Cuando estoy alejada de esos proyectos me aburro, me falta esa adrenalina, estar envuelta en esa burbuja, encerrada con personas desconocidas. Me gusta no saber qué va a pasar un día, al otro, o al siguiente”, confiesa.

Consultada sobre sus condiciones para sobrevivir a la competencia en “Mundos opuestos”, dice estarse preparando física y psicológicamente. “Quiero vivir la adrenalina de esto. Y no quiero ‘dar la cacha’, no quiero ser la que no se puede ni el cuerpo, por eso tengo que ir puliéndome para no mostrar la hilacha en las competencias. A los demás competidores les diría que se preparen, porque vengo con todo y no me voy a dejar pasar a llevar por nada, así que sopórtenme”, concluyó.

Finalmente, sobre su situación sentimental, la joven lleva tres meses pololeando con el también influencer Julitroz, y su encierro pone dudas sobre el futuro de su relación. “Lo hemos conversado, y no quiero dejarlo por esto. Me hace muy bien como para poner en juego todo. No conocía la tranquilidad que siento ahora con él, así que no quiero fallarle, espero que no pase”, aseguró.