“Lo último que me hizo fue ir a tribunales”: Daniela Aránguiz aseguró que vivió las “penas del infierno” con su exsuegra

Una nueva polémica sacude el mundo del espectáculo chileno luego de que Daniela Aránguiz revelara detalles inéditos de su tensa relación con Elizabeth Toro, madre de su expareja, el exfutbolista Jorge Valdivia. Durante una reciente emisión del programa Sígueme de TV+, la panelista no dudó en expresar el dolor que le ha provocado este vínculo familiar.

“Yo viví las penas del infierno con mi exsuegra, lo último que me hizo fue ir a tribunales, siendo que yo era la mamá de sus nietos”, confesó la exmekano, refiriéndose al momento en que su exsuegra acudió como testigo en su contra durante el proceso judicial iniciado por la diputada Maite Orsini.

“Hay cosas que yo en la vida nunca podría perdonar, después de todo lo bueno que fui con ella”, afirmó. Incluso detalló haber costeado procedimientos estéticos para ella: “La operé entera, le hice todo el cuerazo que tiene. Lipoescultura, abdominoplastia, pechuga, poto… la cuidé, fui muy buena con ella”.

Pese a sus esfuerzos por mantener una buena relación familiar, la animadora asegura que Toro nunca la aceptó completamente. “Hubo momentos que ella sabía que si no se llevaba bien conmigo no se iba de viajes con nosotros, y nada… siempre encontró que no era legítimo. Es una buena madre, quiere mucho a sus hijos, pero solo quiere a sus hijos”, sentenció.

Recordemos que en 2023, Orsini presentó una querella contra Aránguiz por “injurias graves por escrito y con publicidad”. En ese contexto, el abogado de la parlamentaria reveló que Elizabeth Toro, madre de Jorge Valdivia sería una de las testigos que declararía en favor de la demandante, decisión que marcó un quiebre definitivo en la ya deteriorada relación entre ambas.

“Nosotros tenemos más de seis, siete, testigos (…) está su pareja, parte del equipo comunicacional de mi representada y la familiar que estaría como testigo sería la madre de Jorge Valdivia”, contó el abogado de Maite Orsini, Daniel Jorge en el matinal de CHV.