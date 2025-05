“Me da un poco de inseguridad”: Florencia Araneda compartió problema que la aqueja desde su adolescencia

La hija de Rafaela Arenada y Marcela Vacarezza, Florencia Araneda, compartió con sus seguidores de Instagram la situación médica que la aqueja en su piel, producto de una rosácea y brotes de acné.

“Últimamente, mi piel no ha estado en su mejor momento. Más rosácea, inflamación, algunos brotes de acné y sequedad. Nada grave, pero sí diferente a como suele estar. Hace un par de años pasé por algo parecido y empeoró muy rápido, así que esta vez quise ocuparme a tiempo", relató.

Según contó la influencer, para evitar que pasara a mayores acudió a un dermatóloga, quien le recomendó un tratamiento láser para lograr una hidratación profunda.

“Me encanta todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel y compartir lo que he aprendido, lo que me ha funcionado. Pero también está el lado B y también hay etapas en las que mi piel no está bien, con acné, brotes inesperados, rosácea, etc.“, explicó.

Además, contó que sus sesiones de skincare comenzaron, precisamente, debido a los problemas de acné que sufrió por años.

Florencia Araneda y su problema con el acné

“No suelo mostrarlo, porque si soy honesta, me da un poco de inseguridad, pero son cosas totalmente normales. Me gustaría también mostrarles este lado y recordar que nuestra piel cambia y lo que necesita también. No solo hay que cuidarla externamente, sino que de adentro hacia afuera (…)“, relató.

“Yo feliz les comparto productos y tips que me funcionan, pero cada piel es distinta y el skincare no es una fórmula única para todos”, indicó.

Finalmente, la joven entregó un mensaje a quienes la siguen para que no se dejen llevar por lo que ven en las redes sociales, donde generalmente se suelen mostrar solo las cosas buenas.

“(Llamo a) no compararse con lo que uno ve en redes sociales, porque sí, se muestra más lo lindo”, recomendó.