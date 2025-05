Natalia Rodríguez, conocida popularmente como ‘Arenita’ por su participación en el programa juvenil Yingo, se encuentra disfrutando de unas vacaciones familiares en un resort all inclusive junto a su esposo, Jens Bach, y su hija Luisa, de un año y medio. Sin embargo, lo que comenzó como un descanso soñado, terminó generando polémica en redes sociales.

A través de Instagram, Rodríguez compartió imágenes del complejo turístico, incluyendo una guardería del hotel donde, según comentó, dejó un tiempo a su hija. La publicación no tardó en despertar una ola de comentarios críticos, muchos de los cuales hicieron una inesperada comparación con el caso de Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en 2007 mientras vacacionaba con su familia.

“Madeleine también estaba en un resort u hotel o algo así, maravilloso, y se la llevaron igual. No es por aterrorizarte, pero... ya nada es muy seguro”, escribió una usuaria. Otro comentario fue aún más directo: “Cuando te la roben vas a andar llorando”.

Ante las reacciones, la influencer decidió responder con claridad. “Agradezco su preocupación, pero Madeleine no estaba en un all inclusive cerrado como este. Los padres dejaron la puerta abierta, salieron toda la noche y no pusieron el baby alarm, así que ya dejen de escribirme sobre ella” , replicó a través de sus historias.

Rodríguez también explicó que ella y su esposo investigaron cuidadosamente el lugar antes de confiar el cuidado de su hija al personal del resort. “Ya investigué y mandé al danés (su esposo) a hacerlo también”, señaló.

Más tarde, respondió con una dosis de humor: “Ahora la dejé durmiendo en su coche, se la dejé encargada al señor que vende alfombras, así me puedo tomar una cerveza en paz”, ironizó, aunque luego aclaró que su comentario fue en tono de broma.

Natalia ‘Arenita’ Rodríguez respondió con ironía a seguidores que compararon situación con su hija con caso de Madeleine McCann Arenita vía Instagram

