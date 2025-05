“No me interesaría volver a hacerlo”: Patricia Maldonado se descargó después de haber participado de “La Divina Comida”

A los dos días después de la emisión del capítulo de “La Divina Comida”, una de sus participantes alzó la voz para emitir una queja. Patricia Maldonado ocupó su tribuna en “Tal Cual” para realizar sus descargos por el episodio que realizó con su amiga Raquel Argandoña como dupla, y Mauricio Flores con Gigi Martin.

“Sin el ánimo de armar polémica porque no me interesa para nada, muy por el contrario, fueron muy encantadores los chiquillos. Es muy agotador hacer ‘La Divina Comida‘, no me interesaría volver a hacerlo por ningún motivo, sobre todo cuando estás en tu casa, la invasión es espantosa”, partió la cantante.

En esa misma línea, ella ofreció sus recomendaciones para mejorar el programa. “Saben lo que no me gustó a mí, y creo que debería cambiarse este sistema, porque esto es un concurso también, el cual no me interesa ganar ni perder, no me interesa”, continuó.

“A mí parecer hay cosas que no son buenas para el programa, lo doy como una opinión solamente. Las personas que están dentro de tu casa que van de invitados no pueden hablar mal de ti. Es una falta de respeto", señaló.

“No puedes decir por ejemplo ‘la sopa estaba mala porque era de sobre, me acuerdo cuando estaba pobre y comía pura sopa de pobre’. Tú lo piensas como chiste y no, ustedes (Flores y Martin) están dentro de mi casa, es mi casa y tú me mereces respeto“.

Las quejas de Patricia Maldonado

Su siguiente queja apuntaba a una competencia desigual debido a la presencia de un profesional en la cocina de sus contrincantes, mientras ellas cocinaron sus platos por su cuenta.

“Lo otro es que tú no puedes participar llevando un chef, él te cocine y tú hagas como que cocinaste, no tiene gracia. Entonces llevemos todos un chef (...) Ellos ganaron con un chef de primera, no tiene sentido. Entonces, para qué hacer el concurso. No hagan concurso”, criticó.

Sin embargo, Patricia comentó que sí le gustó el capítulo como espectadora. “Yo miré objetivamente el programa, estuvo bastante entretenido y simpático, pero estoy haciendo esta salvedad”, reconoció.

Finalmente, la panelista mostró su extrañeza después de que Mauricio Flores le regalara unos aros con una flor de marihuana. Esto debido a que nunca ha consumido, ni tampoco ha dicho que lo ha hecho.

Él se justificó diciendo que simplemente se le ocurrió, a lo que Maldonado dijo “encuentro que es una ocurrencia muy extraña”.

Ante eso, José Miguel Viñuela puso sobre la mesa que quizás el regalo vino de parte de la producción, a lo que ella respondió diciendo: “Si fue un productor, hay que ser muy hueón”.