“¿Ustedes están pololeando? ¿Cuándo lo van a decir?“: La directa interpelación de Myriam Hernández a Priscilla Vargas y José Luis Repenning

La cantante nacional Myriam Hernández está a poco más de una semana de realizar uno de los conciertos más importantes de su trayectoria: se presentará en solitario en el Estadio Nacional en el marco de su gira mundial “Tauro” este 23 de mayo.

Por esto, ella fue a promocionar este evento en el matinal de Canal 13, “Tu Día”, en donde habló sobre cómo se está preparando en la antesala de este recital. “Para enfrentar el Estadio Nacional estoy con toda la fuerza y energía. Me estoy preparando increíblemente con mi staff, mis músicos, la gente de sonido, iluminación, visuales, etc”, confesó.

“Obviamente estoy muy nerviosa porque soy la primera mujer chilena que va a subirse a ese escenario, y con música romántica que no es habitual en ese escenario. Me da emoción, ansiedad y me da nervios. Quiero que esa noche sea histórica, me da un honor tremendo ser parte de la historia musical de Chile”.

“Esto puede abrir el escenario para muchas colegas mías mujeres que hacen música increíble y ¿por qué no? tienen que estar en ese escenario”, añadió.

La inquisitiva pregunta de Myriam a los animadores

Junto a esto, Hernández participó del segmento de cocina del matinal de Canal 13, y mientras revolvía la olla al lado de Repe, también quiso “poner la tetera”. “Yo quiero saber un mito”, partió la cantante.

“¿Es mito o verdad?... ¿Ustedes están pololeando? Cuándo lo van a decir?“, consultó la cantautora de ”Herida". Los interpelados se rieron inmediatamente después de esta consulta realizada.

Priscilla salió del paso recalcando lo astuta de la cantante. “Mira la pregunta ‘¿están pololeando o cuándo lo van a decir?’. Es inteligente esta mujer", reconoció la periodista.

Pero Myriam no se iba a quedar tranquila, “ya, cuéntame Pri, yo no le cuento a nadie”, le pedía a la animadora, quien le respondió de la siguiente manera: “te lo voy a contar en comerciales porque vamos a corte y volvemos”.

La rumoreada pareja y la cantante se reían mientras las cámaras seguían rodando, pero el audio fue cortado en preparación a la tanda comercial que venía.