“Con qué cara...“: Daniella Campos contestó a las acusaciones de Daniela Aránguiz y le recordó accidente automovilístico

La batalla entre las Danielas más polémicas de la farándula es de nunca acabar, y esta semana se originó un nuevo round. Esto comenzó después de que Daniella Campos desclasificó el coqueteo entre Daniela Aránguiz y Marcelo Ríos, lo que provocó una arremetida de esta última.

PUBLICIDAD

“Ten cuidado con lo que le cuentas a la gente, sobre todo cuando llegas en estado que no estás muy bien. Y come mentas, porque si no te van a pelar mucho por el olorcito con el que llegas”, lanzó la “Cara de cuica”.

Así que preparen las cabritas porque la gemela le respondió con todo, y le recordó un complicado episodio a su enemiga en el capítulo de este jueves de “Zona de estrellas”.

La arremetida de Daniella Campos

Daniella partió preguntándole uno a uno de sus compañeros si es que alguna vez la han visto llegar con olor a alcohol o en un estado cuestionable a trabajar, todos los negaron. Esto se sumó al testimonio de los panelistas de “Que te lo digo”, amigos de Campos, y Danilo 21 que negaron haberla visto alcoholizada en un espacio laboral.

“Ya todo el canal te desmintió Daniela Aránguiz, no solamente el ‘Que te lo digo’ completo sino que ‘Zona de estrellas’ también. Así que además de afirmarte de cahuines de peluquería, quería decirte que me pasó algo muy extraño contigo. No sabía si estaba contestándole a Rosa Espinoza o eras tú porque realmente tu nivel cada vez es peor”.

Ahora se sacó los guantes y desempolvó un episodio que sucedió el 27 de febrero de 2023. “Como yo contesto con argumentos y con pruebas quiero preguntarte si te acuerdas de estas imágenes”, dijo antes de que mostraran el registro de unas cámaras de seguridad que muestran a Daniela Aránguiz chocando contra una reja.

“La señorita ‘Cara de cuca’ cuando chocó bajo sustancias que ella misma reconoce en este mismo programa y en este mismo panel que habían sido administradas en una clínica y toma su auto irresponsablemente y choca con una reja. Entonces, cuando tú vas conduciendo bajo los efectos de sustancias extrañas y chocas de esta forma, ¿Con qué cara vienes a inventar cosas de los demás?“, criticó.

PUBLICIDAD

Vale recordar que efectivamente Daniela Aránguiz admitió en “Zona de estrellas” haber conducido mientras todavía se encontraba bajo el efecto de las pastillas que le dieron en la clínica después de que fue tratada por una crisis de angustia seguida a una discusión con Jorge Valdivia.

Aránguiz una vez que le dieron de alta, decidió ir a comprar hamburguesas ya que no quería cocinar. Ella no le avisó a nadie que iba a salir, mientras todavía se encontraba bajo el efecto de medicamentos.

“Tomé el auto, que fue un error, yo creo que estaba sobrepasada, y sí tuve un choque con una reja. Doy gracias a Dios que no pasó nada, que no le pasó nada a nadie y no me pasó nada a mí, sólo al auto (...) Yo sé que lo que me dieron perdí noción de muchas cosas”, reconoció.