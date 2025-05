“La Barbie se vende con accesorios”: Sergio Rojas alzó la voz tras las especulaciones del arribo de “Que te lo digo” a Mega

Una conmoción causaron las declaraciones de Sergio Rojas después de que reveló que estuvo en conversaciones en Mega para llegar junto a su programa “Que te lo digo” a la señal privada.

Por lo mismo, el periodista se tomó unos minutos del programa de este jueves para aclarar su potencial arribo al canal oficial del Festival de Viña. “Hoy día estuve viendo en muchos programas que estaban hablando de esta posible llegada del ‘Que te lo digo’ a Mega” partió introduciendo el tema.

“Yo quiero ser súper taxativo en esto. Si yo en algún momento llegase a estar en otro canal u otro programa, una condición sine qua non (sin la cual no) es la libertad. El ‘QTLD’ nos ha costado mucho sacarlo porque básicamente somos un grupo de amigos tanto en cámara como tras cámaras, un equipo humano muy rico. Eso tiene un valor que es súper importante”.

La condición fundamental para la emigración de “QTLD”

Él comparó al “Que te lo digo” a establecer una relación con una madre, los hijos van a ser parte de la ecuación. “El paquete viene completo, aquí no se venden por partes. Independiente de que yo pueda tener una aparición esporádica en otro canal, previo consentimiento de mi jefatura, como lo hice con el reality ‘Palabra de honor‘”.

“Para mí el ‘QTLD’ es es la nave nodriza y lo digo porque es súper importante que lo que se ha logrado en este canal y en este programa, tiene que ver con la buena onda que hay acá en el equipo”.

Sobre el dinero, Rojas señaló que es feo hablar de dineros en televisión, y no es algo que transparentaría en pantalla, ya que cada persona hace el negocio que les conviene.

“Lo importante es trabajar en un espacio que uno se sienta querido, respetado y acogido por los compañeros. El ‘QTLD’ es una marca registrada que no pretende desaparecer. Esto que lo entienda la persona que lo tiene que hacer, si ustedes quieren, quieren el paquete completo porque la Barbie se vende con accesorios. Si no los quieren, vayan a buscar otras alternativas que son más baratas”.

Sergio Rojas recordó que Diana Bolocco pudo llevarse a su equipo con ella, “yo no soy ella, pero también quiero sentirme seguro en cualquier lugar con un equipo que me respalde. Si creen que eso no es importante es porque no me conocen, y si no me conocen, no tienen ningún chance de tenerme en su parrilla programática”, cerró.