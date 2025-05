Tonka Tomicic y la ausencia de Kathy Salosny en homenaje a Felipe Camiroaga: “Se hicieron todos los esfuerzos”

La reciente conmemoración de Felipe Camiroaga, realizada en el Teatro Caupolicán, trajo un desfile de rostros, pero con una notable ausencia, la de Kathy Salosny. Este homenaje, que tuvo como objetivo recaudar fondos para la fundación del querido animador, fue destacado por Tonka Tomicic, quien enfatizó la relevancia del evento en apoyo a los niños con CEA mediante la equinoterapia.

PUBLICIDAD

El espectáculo reunió a destacadas figuras del mundo de la televisión chilena, incluyendo a Karen Doggenweiler, Andrés de León y Stefan Kramer, quienes compartieron emotivas anécdotas y recuerdos sobre Camiroaga.

Tomicic, al abordar la ausencia de Salosny, mencionó que “he visto que faltan muchas personas. Me imagino que de alguna manera se pudo organizar el evento lo mejor posible, y la verdad que se hicieron todos los esfuerzos para que estuvieran todos”.

Tomicic subrayó que, aunque la producción del evento no estaba bajo su control, “siento que, de alguna manera, todos los que hemos estado conectados con Felipe, estamos apoyando esto, más allá de si estamos físicamente o no”.

Recuerdos de Felipe Camiroaga

Durante la velada, Tomicic compartió sus recuerdos de Felipe Camiroaga, afirmando que guarda “los mejores recuerdos. Trabajo en la televisión un poco gracias a él. La vida es muy misteriosa y esos misterios y conexiones, me conecté con Felipe”. Recordó una de las primeras veces que recibió una llamada de Camiroaga, indicando que “yo pensé que me estaban agarrando pal... pensé que era una broma y yo iba camino a la universidad. Me reí y no creí, pero era él”.

La conductora también reflexionó sobre cómo Camiroaga buscaba personas que tuvieran algo que aportar en los medios. “Siempre buscaba personas que le parecía que tenían algo que entregar en los medios de comunicación. A mí me pasó eso, y sé que son muchas las personas que de alguna manera tenemos ese empujón de Felipe. Nunca me hubiera imaginado terminar trabajando en televisión”, comentó.