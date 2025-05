“Adivina a manos de quién llegó...”: Daniella Campos aseguró que tiene un comprometedor video de una discusión protagonizada por Raquel Argandoña

Como una “bala de plata” calificó Daniella Campos el video que posee de Raquel Argandoña. Es el As bajo su manga, junto al audio de los gritos de la animadora en su contra, que en cualquier momento puede ocupar en contra de su enemiga.

Esto salió a colación en el podcast del tiktoker farandulero Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”, en donde le consultó a la gemela sobre un secreto guardado del espectáculo nacional.

“Yo de cada persona que tengo en mi lista negra, tengo una bala de plata porque a los monstruos se les meta con una bala plata. A estas todos los días les saco brillo y las guardo de nuevo, siempre estoy esperando en qué minuto tengo que cargarla”, prefació.

La periodista quiso resguardar su información, pero decidió contar un extracto de una de sus “balas de plata”. Su blanco es Raquel Argandoña.

La “bala de plata” de Daniella Campos

“Esta gente, que no es gente, toca timbres grabando antes de que abran la puerta y después continúan grabando. No solamente eso, sino que después de que lo graban son tan pero tan que confían en gente que no tienen que confiar y les mandan el video. Y adivina a manos de quién llegó...”, adelantó Campos.

Este registro involucra a Raquel con su expareja Felix Ureta, en donde quedó grabada una discusión dentro del hogar de este último. “Lo que sucede dentro de ese departamento es muy interesante, y hay una pelea nivel Dios”, contó la panelista de “Zona de estrellas”.

Campos aseguró que ella va a seguir lustrando su “bala de plata”, y agregó “si hay alguien que no quiere que cuenten o que salga ese video, yo creo que están dispuestos a pagar la vida entera, quemarse a lo bonzo o hacer lo que sea, es mi amiga Raquel. Pobre que lo tenga yo”.

“Señorita no es, y el otro... la que te tengo guardada. Si ustedes vieran lo que yo vi, no se levanta más Raquel”, cerró Daniella Campos.