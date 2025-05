“Es mejor predicar con el ejemplo”: Fran García-Huidobro respondió a ninguneo de Kathy Salosny, quien la trató de esa “señora o señorita”

A propósito del evento en homenaje del fallecido animador Felipe Camiroaga, cuyo fin es recaudar fondos para la fundación que lleva su nombre, se ha hablado constantemente del comunicador en los programas de farándula.

Una de las exparejas del animador, Kathy Salosny, recordó su vida con Camiroaga en “Only Fama” y se refirió a dónde estaba ella cuando se enteró del fallecimiento de Felipe. En dicha intervención aprovechó de realizarle un ninguneó a Francisca García-Huidobro.

(Estaba) en el último lugar donde yo tuve un encuentro con Felipe Camiroaga. Y no entiendo por qué la señora o señorita compañera tuya dice de que tiene datos que ese encuentro no fue“, lanzó.

“Dijo que yo había dicho que estábamos en un café, y que después dije que fue un bar. Mentira, yo lo único que dije es que veníamos los dos en el gimnasio y nos encontramos justo antes de la escalera, solos y fue fuerte para mí”, precisó Salosny.

De igual forma, la animadora realizó un reclamo en contra del sexismo que existe en la televisión. “Nosotras tenemos fecha de caducidad. Los rostros masculinos son los que generalmente quedan y los que vamos cambiando somos las mujeres”, se descargó.

La respuesta de la “Dama de hierro”

La persona interpelada no se demoró en contestarle a Salosny después de su ninguneo. Ella se dirigió a las cámaras y miró fijamente para responderle directamente a la exanimadora.

“Fui interpelada, así que voy a responder. Primero, me llamo Fran García-Huidobro, me presento. Tengo nombre y tú lo sabes, nos hemos encontrado en innumerables oportunidades”, partió.

“Me parece que lo que dices se contrapone con lo que haces, hablando de lo difícil que es ser mujer en la televisión, con la edad y todo, al referirte de esa manera a mí“, añadió.

“Yo, afortunadamente, tengo trabajo y tengo 51 años. Karen Doggenweiler también tiene más de 50 años (...) Paulina Nin está en tres programas de televisión. Así que igual es mejor predicar con el ejemplo”, dijo.

Al momento de hablar sobre la crítica con respecto al último encuentro entre la expareja. “Kathy Salosny, yo sí me sé tu nombre, agradezco tu versión, pero yo tengo otra. Yo tengo la versión de que esa junta, ese encuentro, no ocurrió. No tengo por qué no creerte, pero tampoco tengo por qué no creerle a las personas que me dicen que no es cierto”, comentó.

“Te lo estoy diciendo a ti con esta cara, no sé si soy señorita o señora, yo creo que después de los 50 somos todas señoras, pero esa es la información que yo tengo. De todos modos te agradezco que nos hayas dado esta entrevista a través de José Antonio Neme para Only Fama“, cerró García-Huidobro.