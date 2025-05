“Fue hace mucho tiempo, ya prescribió”: Ingrid Cruz rompió el silencio y se refirió a los rumores de su supuesto romance con Felipe Camiroaga

Esta semana comenzó con la revelación de un desconocido romance que mantuvo el fallecido animador Felipe Camiroaga. Era un secreto guardado en cuatro paredes, pero finalmente salió a la luz, el “Halcón de Chicureo” tuvo un affaire con la actriz Ingrid Cruz.

Fue Fran García-Huidobro quien lanzó la primera piedra al decir que una de sus amigas estuvo con el animador, pero “pasó piola”. Posteriormente, en el programa “Plan Perfecto“, Cecilia Gutiérrez sorprendió al contar que este vínculo amoroso se remonta a finales de los años 90, cuando ambos eran muy jóvenes e incursionaban en el mundo de la televisión.

Por su parte, la actriz Antonella Ríos, quien vivió con Cruz durante casi un año, aseguró en el programa “Que te lo digo” que este breve affaire sucedió durante la época que ellas trabajaban en la teleserie “Brujas”.

“Ella llegó contenta porque lo había conocido, yo creo que se habían topado más de alguna vez en otros tiempos. Ingrid llevaba muchos años en televisión y él también (...) él era encantador, conversaban muy en profundidad.Había una relación de buena onda”.

La confirmación de Ingrid Cruz

En el programa “Only Fama” fueron a hablar con Ingrid Cruz, quien reaccionó a este romance que se reveló durante la última semana. “¡Ay, qué horror! Me enteré, me enteré por distintos lados. Me mandaron pantallazos, me avisaron que estaba en la tele”, partió expresando.

Si es que estos rumores eran ciertos, Cruz comentó que “fue hace más de 20 años. Si en 20 años no hablé de Felipe, creo que es de mal gusto hablar ahora. Una persona que no está, que no se puede defender además”.

“No me gusta, entiendo el trabajo, entiendo la pega, por eso siempre paro y doy entrevistas, pero me gusta que cuando estoy en pareja siempre lo digo. Si no digo las cosas, es porque uno no sabe para dónde va a ir, si va a durar o no va a durar. Y me gusta también que hablen de mi trabajo”, continuó.

A pesar de confirmar el romance, la actriz no quiso entregar más detalles sobre su vínculo con Felipe Camiroaga. “No voy a hablar más de ese tiempo. Fue hace mucho tiempo, ya prescribió. Además, la otra persona está en el cielo, así que con eso basta”, cerró Ingrid Cruz.