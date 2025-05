“Reclama que por culpa mía...”: Daniella Campos entregó detalles del episodio que profundizó el quiebre con su hermana Denisse

La fundadora de la farándula nacional, Daniella Campos, se sentó en el estudio del tiktoker Danilo 21 para conversar en su podcast de farándula, “Juzgamos y nos funamos”. Nadie se salvó de la lengua de la periodista, ni Daniela Aránguiz, ni el panel de “Sígueme”, ni Raquel Argandoña.

Como era de esperar, el joven le consultó sobre su histórico conflicto con su hermana gemela Denisse, y la panelista de “Zona de estrellas” desclasificó un delicado episodio que profundizó el quiebre de su relación, en donde se apuntó a un supuesto delito.

“El tema que ella habla de que estaría involucrado un delito es porque ella dice que por culpa mía, le sucedió algo. Lo que está dentro de su imaginación”, partió revelando la gemela. “Dice que por culpa mía a ella le sucedió algo y eso tendría características de un delito”, recalcó crípticamente.

“Yo ni siquiera estoy en la ecuación, es supuestamente que por algo que yo hice con ella o para ella le habría causado algo que eso estaría bordeando en un delito. Eso es lo que ella dice”, continuó Campos.

“Yo la ayudé, le tendí una mano...”

Danilo 21 comentó que es muy amplio lo que ha dicho Denisse sobre este episodio, él quedó con la impresión que por culpa de Daniella, su hermana habría sido abusada, lo que fue negado inmediatamente por la entrevistada.

“Yo traté de ayudar mucho tiempo a mi hermana en varias cosas, cuando llegué a Chile después de 5 años viviendo fuera. Regreso en el año 2000 y me encuentro con una situación sumamente complicada, en donde ella me pidió ayuda”, detalló.

“Yo la ayudé, le tendí una mano, me hice cargo económicamente de cosas y de ella porque me lo pidió. Por el resultado de esa ayuda, ella dice que le pasó algo”, complementó.

Daniella quiso ser más clara en su explicación y dijo “yo tuve que pagar un lugar donde ella ingresó, en ese lugar yo no estaba presente porque no podía y donde ella me pidió entrar, según Denisse sucedió algo. Eso es lo que reclama que por culpa mía, después de haberla ayudado en lo que ella quería, le sucedió esto”.

De igual forma, ella entregó los motivos de por qué no cree en la versión de su hermana. “Si eso hubiese sucedido como ella dice, ese lugar me lo debía haber informado no solo a mí, sino que a la policía y a miles de personas. Eso nunca sucedió, por eso creo que está en su imaginación”, explicó.

“Yo accedí a lo que ella me pidió, la ayudé, pagué y todo lo demás. Lo que le sucedió a ella, a mí parecer y a toda mi familia, está en su imaginación porque era imposible que se hubiera tapado. Lo estoy hablando por el lugar que es un lugar serio”, continuó.

“Yo podría sentarme aquí o en cualquier programa, solamente con hablar medio minuto la destruyó. Yo no voy a hacer eso porque es mi hermana de sangre, eso el público me lo tiene que entender, no hay otra explicación”, cerró Daniella Campos.