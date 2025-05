“Ríanse no ma’”: Raquel Argandoña recordó su breve paso por las teleseries mexicanas de Televisa

Inesperadamente la animadora Raquel Argandoña fue expuesta a un material de archivo de su participación en la teleserie mexicana, “Vivir un poco” del año 1985, en donde estuvo presente en el primer capítulo de la producción de Televisa.

José Miguel Viñuela estuvo a cargo de presentar el video que iban a exhibir en “Tal Cual”, el cual fue recibido con la siguiente reacción de la “Quintrala”: “No puedo creer que me hagan esta pesadez. Qué pesadez. Ríanse no ma’”.

El video muestra al personaje de Raquel, el cual llevaba su mismo nombre, teniendo una conversación con otra mujer en la teleserie. Todo esto mientras la animadora estaba mortificada, “¿Por qué muestran esto? ¿Por qué son tan pesados?“, cuestionó.

“¡Saquen eso!“, exclamó Argandoña sobre la escena de una discusión entre dos mujeres que peleaban por un hombre, en donde Raquel recalcó que ella no se va a quedar con el segundo lugar.

¿Cómo llegó a actuar Raquel Argandoña?

Raquel Argandoña explicó entre risas cómo llegó a participar de dicha producción mexicana. “Yo vivía en Londres en ese tiempo cuando me fui a estudiar allá. Me llamó Valentín Pimstein, un gran productor chileno que vivió prácticamente toda su vida en México”, partió recordando.

“Me llamó y me dijo: ‘sabes Raquel quiero que tú participes en una de las teleseries nuestras mexicanas de Televisa’. Yo en mi vida había actuado, esto fue mucho antes que ‘La Quintrala’. Yo dije ‘¿Qué voy a hacer yo en México?’“, relató.

Finalmente, ella se atrevió y viajó al país Maya, “llegué y trabajé con estos grandes actores, salen unos galanes maravillosos”, agregó.

Sin embargo, la Raca enumeró los problemas que se presentaron durante su participación. “Primero, yo no había actuado jamás en la vida, nunca había tenido clases de actuación. Segundo, a los actores mexicanos le soplan todos los textos por el sono. Tienes que esperar que te digan, tienes que tener práctica para eso (...) Estoy como lenta en el cuento”.

Raquel recordó que hizo tres teleseries en México en el canal Televisa, en donde le pagaron súper bien.