“Esta leona que no para”: La argentina Flor Vigna se aventura en nuestro país para demostrar de lo que está hecha en “Mundos Opuestos”

Una de las participantes confirmadas que es desconocida para la audiencia nacional de “Mundos Opuestos” es la argentina Flor Vigna. Una mujer proveniente de una familia humilde en un barrio pobre de Buenos Aires, quien mostró interés artístico desde temprano, logrando ser becada, muy pequeña, para estudiar teatro, canto y danza.

PUBLICIDAD

Finalmente en 2014 sus esfuerzos dieron frutos, cuando se integró al programa de competencia trasandino “Combate”, donde salió campeona tres veces seguidas. “De ese programa saqué mis mejores amigos, y ahí me convertí en una leona para competir”, explicó la joven, quien posteriormente logró ganar dos veces consecutivas “Bailando por un sueño”, programa donde incluso terminó siendo jurado.

Ahora, de 30 años, Flor se ha convertido en una de las artistas más multifacéticas de su país, dedicándose al baile, al canto, a la actuación en series como “Simona” y “Mi hermano es un clon” y películas como “Miénteme” -con Benjamín Vicuña y Leonor Varela-, y a la animación en las versiones trasandinas de “MasterChef” y “El último pasajero”.

Flor Vigna Gentileza: Canal 13

Su arribo a Chile para ganar “Mundos Opuestos”

Sin embargo, según explicó, sus fans tienen muchas expectativas de verla en “Mundos opuestos”, su primer programa fuera de su país. “Desde hace mucho tiempo me están pidiendo en Argentina que vuelva a ser la Flor de hace 10 años, la que hacía competencia física. Entonces este reality es una buena oportunidad de volver a demostrar lo que soy. Además, mis amigos me ponen presión, parece que piensan que voy a ganar”, indicó Vigna.

Sobre sus razones para aceptar el reality chileno, Flor aseguró que le interesa mostrar su talento en un país nuevo. “Yo sé que en Chile no me conoce nadie, entonces me interesa el desafío de partir de cero aquí. Nunca he estado encerrada, pero yo sé que va a salir una versión más fuerte de mí, esta leona que no para”, sostuvo.

Consultada sobre su desempeño en las competencias, la trasandina no sólo dice estar preparada para ganar, sino que aclaró que es el único motivo por el que aceptó ingresar a este reality. “Yo no habría entrado a un reality sólo de convivencia, como ‘Gran hermano’, porque me gustan las competencias físicas. Creo que lo que me salva de volverme loca es estar siempre haciendo cosas, actividades, ejercicio”, aseguró la hiperactiva joven.

La vida sentimental de Flor es un tema complejo, porque, tras una larga relación con su compañero de “Combate” Nico Occhiato, tuvo hasta hace poco un polémico romance de dos años con el actor Luciano Castro, 20 años mayor que ella, que terminó por una infidelidad de él.

Actualmente, en tanto, lleva 5 meses con el cantante Lautaro López, apodado “Lauta”, con quien está colaborando musicalmente. “Este chico me encanta, es súper perfil bajo y estoy muy bien con él. El amor me ha golpeado mucho, me han pasado muchas cosas feas, y me merecía tener a alguien que me tratara lindo”, señaló.