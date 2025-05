17 años menor: Daniel Fuenzalida retomó relación sentimental con amiga de Rosario Bravo

Duraron tres meses y se separaron. Pero, el destino quiso que Daniel Fuenzalida y Valentina Cavassa se dieran una segunda oportunidad en el amor.

La ingeniera de 36 años, 17 menos que el animador, fue quien tomó la iniciativa y le envió un mensaje de WhatsApp para saber cómo estaba y tantear si aún había interés en su corazón.

Y la respuesta fue inmediata, dando cuenta que, al parecer, era la señal que estaba esperando Fuenzalida para decirle que sí al romance con la amiga de su partner de podcast, Rosario Bravo.

“Dijimos ‘no perdamos más el tiempo y démosle con todo. No me gusta estar solo, me gusta estar en pareja, estar pendiente de otra persona o de otras personas. El último año y medio para mí ha sido tan bueno profesionalmente, pero me faltaba eso y necesitaba buscar a la persona y encontré a Valentina”, contó al medio LUN.

Daniel Fuenzalida le dijo sí al amor

Respecto a cómo surgió el amor, el locutor radial reveló que “fue un par de salidas a comer y después nos conocimos bien, nos caímos bien. Uno va desde ahí, desde la conversación, la experiencia. Empezamos a salir más seguido y después empezamos este pololeo. Después no supe más de ella hasta que ella me habló por WhatApp y ahí nos empezamos a reencontrar”.

Pero, con tanto trabajo, Fuenzalida contó en qué momento se da tiempo para estar con la pareja.

“Uno siempre puede estar, puede tener tiempo para una pareja y para el amor. Estar los fines de semana, a lo mejor una escapadita en la tarde en la semana, poder ir a tomar un café. Yo corro en el día, pero también trato de hacerme el tiempo para mi hija, para mi polola, por eso el fin de semana para mí es vital”, señaló.

Finalmente, reveló qué espera de una relación.

“Cuando uno asume una relación en esta etapa de la vida (con 53 años), la asume con mucha responsabilidad, con mucha más madurez, con otro tipo de visión. A futuro, uno se plantea de una manera muy distinta: hay otro tipo de intereses, de compañía”,