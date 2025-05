Karen Paola saca el habla por acusación de exmánager por millonaria deuda: Hasta salió denuncia por hackeo del Instagram

El exmánager de Karen Paola, Cristián Ripoll, encendió una controversia al acusar a la cantante de una deuda superior a 6 millones de pesos. Esta denuncia fue presentada en el programa Primer Plano. Ripoll sostiene que la deuda es real, mientras que la defensa de Karen niega cualquier obligación financiera.

Las acusaciones de Ripoll se volvieron virales en redes sociales, donde afirmó: “Karen Paola me debe, mínimo, 6 millones de pesos. Karen exitosa, no era la misma Karen no exitosa” .

Declaraciones de Karen Bejarano

En respuesta a las acusaciones, Karen Bejarano, quien ha estado en el centro de la polémica, se mostró tranquila durante una entrevista. “Yo estoy bien, estoy más tranquila con mis seres queridos, contenida... Han sido días complicados, pero dentro de todo me he sentido bastante bien y contenida por mis seres queridos”, expresó.

Además, la artista añadió: “Yo, por ahora, no me puedo referir al tema, porque lo está viendo todo mi abogado. Son acusaciones graves, hay varias faltas ahí, así que prefiero respetar lo que está diciendo mi abogado y él me pidió que no me refiera al tema” .

El abogado de Karen, Marcelo Abujar, también se pronunció sobre las acusaciones. “Ella me manifiesta que esa deuda no existe, quien, de hecho, administraba los dineros, recaudarlos y realizar los pagos era precisamente él”, aclaró. Abujar afirmó que se están considerando acciones legales en respuesta a las acusaciones de Ripoll.

Las tensiones aumentaron cuando Ripoll acusó a Karen de haber hackeado su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en el que admitía su culpabilidad, algo que su defensa niega rotundamente. Según Abujar, “accedimos a Meta y nos percatamos de que existían otros administradores con facultades amplias aparte de Karen. Esa persona, actualmente, es Cristián Ripoll”.

Defensa de Cristián Ripoll

Por su parte, Ripoll defendió su posición afirmando: “Obviamente, yo jamás he hackeado la cuenta de Karen Paola, eso es absolutamente falso”. También insinuó que podría haber un trasfondo detrás de las publicaciones de la cantante, sugiriendo que “quizás ella misma lo subió para provocar este pequeño ‘tongo’ y desviar la atención”.

El exmánager continuó sus declaraciones afirmando que la deuda de Karen no solo se limitaba a boletas impagas, sino que también incluía pagos de eventos, que suman cerca de 8 millones de pesos. Sin embargo, el actual representante de la cantante contradijo esta afirmación, indicando que todos los pagos fueron realizados a la empresa de Ripoll y que nunca llegaron a Karen.

El representante expresó: “A mí me llama la atención que él mencione que se le debe plata de shows, siendo que los pagos siempre llegaban a él, directamente. Nunca llegaron a Karen”.