Máximo Bolocco recibió dos relojes como herencia de su padre Carlos Menem

Durante este lunes, Glamorama recoge el significativo lazo entre Carlos Menem y su hijo Máximo. Dos meses antes de su deceso, el hijo de Cecilia Bolocco viajó a Argentina para visitar a su padre, quien falleció en febrero de 2021. En ese encuentro, Carlos Menem le obsequió dos relojes a su hijo, un gesto que representa su única herencia paterna.

Cecilia Bolocco compartió detalles de este emotivo momento en una entrevista con El Mercurio. Según Bolocco, “La única que se ha preocupado de la herencia yo creo que ha sido ella (Zulemita Menem). Yo no tengo idea y Máximo tampoco” .

La relación entre Zulemita, la hija de Menem, y Bolocco ha generado controversia en los últimos tiempos. Zulemita, de 54 años, hizo declaraciones sobre la relación de su hijo con Máximo, afirmando que le gustaría establecer una buena conexión con Bolocco. Esta declaración sorprendió tanto a Bolocco como a Máximo, quienes habían tenido una relación más distante.

La ex reina de belleza reaccionó con sorpresa al ser consultada sobre las intenciones de Zulemita en el programa Brutality de Glamorama. “Intenté muchas veces que viviéramos en armonía, pero no fue así. Y ya está, su papá ya no está aquí, él era nuestro nexo. Ya no tiene sentido, para mí al menos ya no tiene ni uno”, expresó Cecilia.

Sin embargo, las tensiones familiares no terminaron ahí. Máximo desmintió cualquier relación cercana con el hijo de Zulemita y reveló que había sido bloqueado en redes sociales. “Cabe recalcar también que si quiere tener buena onda y todo, me tiene bloqueado de Instagram y seguramente del teléfono, WhatsApp. Así que, si se quiere reconciliar, bueno, para partir, hablar de la verdad siempre”, comentó el joven.