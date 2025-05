“Sal de acá hueo...”: Periodista de Primer Plano relata el momento de furia de Marcelo Ríos

La periodista de Primer Plano, Conty Ganem, estuvo horas afuera de la casa de Marcelo Ríos en Miami, esperando poder hablar con él, pero tras su espera solo recibió la ira del tenista.

“Yo ya había intentado hablar con el, me lo topé cuando él iba llegando a la casa de Paula (Pavic) y ni siquiera bajó el vidrio. Después me fui a su casa y esperé que saliera para abordarlo”, contó a Publimetro. Sin embargo, no tuvo la acogida que esperaba.

Marcelo se asomó a la puerta y vio que estaba el equipo de CHV en el frontis de casa, pero lejos de querer dialogar los echó con viento fresco, amenazándolos con llamar a la policía.

“Muy cortito, ¿Cómo estás, cómo te sientes?”, le dijo Ganem en la más buena onda, palabras que no le hicieron ninguna gracia a Río.

“Estoy tranquilo”. le respondió. Pero, eso era lo único que iba a declarar.

Marcelo Ríos echa a periodista de Primer Plano

“Sale de acá, por favor, en serio. Voy a llamar a la policía. ¿Podís salir? ¡Sale de acá!, no estás en tu casa”, le dijo en reiteradas ocasiones, mientras Conty intentaba obtener una declaración más.

¿Pero quiero saber cómo estás, quiero saber si estás bien, cómo te sientes, cómo has pasado este proceso", le reiteraba la enviada especial.

Todo esto mientras Marcelo subía el tono y perdía la paciencia.

“¡Sale de acá de hueo... te están diciendo, estás adentro de mi casa, ¿puedes salir?!“.

Pero, el momento tragicómico ocurrió cuando Conty caminaba hacia atrás, y se le cayó un implemento de trabajo, por el cual tuvo que pedirle a su no entrevistada que la esperara unos segundos.

“Yo iba caminando para atrás, se me cayó la esponjita del micrófono, y yo...’Espera Marcelo’, recogiéndola mientras me iba”, recuerda sonriendo.

Si bien, confiesa que no sintió miedo, sí hubo nervios debido a su reacción.

“No sentí miedo, pero este tipo de personajes siempre te da una cuota de nervios por cómo van a reaccionar”, comentó.