“En la tele se ve increíble, pero en persona...”: Experiodista de La Red desclasificó feo gesto de Julia Vial

Si fuera un delito, este pelambre habría preescrito, pero el periodista Branko Karlezi decidió sacarlo del baúl de los recuerdos y desclasificar una actitud que no le cayó para nada bien de la animadora Julia Vial y aún no puede olvidar.

Fue hace más de 10 años cuando el exencargado de comunicaciones del Aeropuerto de Santiago llegó a trabajar al canal La Red, donde Vial era uno de sus rostros ancla.

Según contó Branko, fue durante su primera reunión de pauta donde se sorprendió con el gesto que le hizo la carismática conductora, el cual no se condecía con la amistosa personalidad que transmite en pantalla.

Periodista desclasifica feo gesto de Julia Vial en La Red

“Me tocó una vez una conductora, yo había llegado recién al programa, y primera reunión de pauta: una mesa larga y me siento, ahí conociendo a todo el mundo y de repente al lado de mi oído (hace el gesto de chasquear los dedos) como que miro y me dicen ”hey ese es mi asiento, sale" (tono fuerte de voz), afirmó.

Su descargo lo realizó, luego que sus seguidores le preguntaran cómo eran los famosos chilenos, a lo que él decidió recordar el episodio en su primer día laboral en el canal ubicado en la calle Quilín.

“Pensé que me estaban agarrando para el hueveo, yo dije ‘jajaja’ y no era mentira. En la tele ella se ve increíble, pero en persona “la cagó”, reclamó en su cuenta de Tik Tok.

Si bien, no la mencionó con nombre y apellido, sí entregó todas las pistas para que los cibernautas supieran que estaba hablando de ella.

“Y para los que dicen que no doy nombre, no lo voy a decir, pero más Winter Ya, le di hasta like a los que le achuntaron”, sentenció, consignó La Cuarta.