“No hablo con ustedes”: Pamela Díaz protagonizó feroz encontrón con Luis Sandoval en el cumpleaños de Cecilia Bolocco

Un fuerte enfrentamiento entre Pamela Díaz y el periodista Luis Sandoval se desató en vivo en medio del cumpleaños número 60 de Cecilia Bolocco, cuando Sandoval, en su rol de reportero, intentó acercarse a la animadora para saludarla.

“Vamos a saludar a Pamela Díaz, ¿cómo estás?”, comentó Sandoval cuando se encontraba en un despacho en vivo con el “Qué te lo digo”. Sin embargo, la reacción de “La Fiera” fue inmediata y tajante: “Te puedo pedir un favor, y no estoy hueviando... en serio. Sabes que no hablo con ustedes, sabes que no tengo ningún tipo de comunicación. Entonces, si me vas a molestar hoy día, no me parece” .

Pamela no se detuvo ahí y agregó con firmeza: “Toma distancia y te vas. Chao”. El momento dejó sorprendido al periodista de farándula, quien alcanzó a responder: “Qué pesada... si trabajamos en lo mismo, Pamela, trabajamos en espectáculo, en farándula. Muy desagradable”.

El incómodo encuentro fue captado en video y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, generando una ola de comentarios en páginas dedicadas al espectáculo.

En Instagram, Pamela no dudó en defender su postura: “Donde te traten mal no quiero estar, y creo que es simple”.

Pero la situación escaló aún más cuando Sergio Rojas, otro de los integrantes del programa Que te lo digo de Zona Latina, salió en defensa de su compañero. “¿Luis en qué momento te ha tratado mal? Por educación uno dice no quiero hablar, pero con garabatos y actitudes matonas, no” , escribió Rojas en respuesta al comentario de “La Fiera”.

Y sin filtro alguno, sentenció: “Pero bueno, qué se va a esperar de un burro, más que una patada”. El cruce dejó en evidencia las tensiones internas entre los rostros de la farándula local y reavivó las críticas al estilo frontal de Pamela Díaz.