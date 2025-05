“Traicionó mi confianza... No confío en ella“: Arenita disparó como ametralladora contra Karen Paola

Durante la madrugada en Chile de este martes 20 de mayo, Natalia Rodríguez, recordada exchica Yingo y quien vive hoy en Dinamarca –conocida como “Arenita“–, realizó la dinámica del cajón de preguntas en sus historias de Instagram, en la que contestó una duda sobre su relación con una de sus excompañeras del programa juvenil: Karen Bejarano.

En específico, ante la pregunta de un seguidor que decía “¿Qué opinas de lo que pasa con Karen Paola? La están desenmascarando, es déspota”, sin ningún tapujo, ‘Arenita’ partió comentando: “ando venenosa hoy día, es que ando con la regla. Aquí hay otra que me cae mal”.

Luego, agregó que “yo con ella, en verdad, éramos amigas al comienzo del programa. Yo le contaba todas las cosas que me pasaban, y los problemas que yo tenía en mi relación con ustedes ya saben quién”.

“Subía a la oficina y le contaba todo a los productores”

En esta línea, Natalia contó cuál era el modus operandi de Karen Paola: “ella lo que hacía, después que terminábamos de hablar, subía a la oficina y le contaba todo a los productores, y después hacían el programa en base de eso”, aseveró.

“Entonces, siento que traicionó mi confianza y por eso que me cae mal. No confío en ella y eso. No le compro nada”, cerró ‘Arenita’.

Cabe recordar que las palabras de Rodríguez llegan luego de la polémica que involucra a la artista tras las acusaciones de su exmanager, a quién le debería una importante suma de dinero.

La vida de “Arenita” en Europa

Desde 2018, Natalia Rodríguez vive en Dinamarca junto a su esposo Jens Bach -que conoció en 2017-, con quien tienen una hija. Si bien está alejada del mundo del espectáculo, sigue más que activa en sus redes sociales, donde interactúa constantemente con su comunidad.