“Yo soy honesta”: Daniella Campos insistió en sus dichos contra Carla Ballero en medio de su hospitalización

La periodista y panelista de “Zona de Estrellas”, Daniella Campos, volvió a referirse a sus recientes y polémicas declaraciones sobre Carla Ballero, en momentos en que la exmodelo enfrenta un delicado estado de salud. Campos calificó a Ballero como “una mala persona” en el podcast Juzgamos y nos funamos, justo cuando esta última permanece internada por una grave neumonía neumocócica en la Clínica RedSalud Vitacura.

PUBLICIDAD

Ballero, quien también se desempeña como panelista en el programa “Sígueme”, se ausentó del espacio televisivo durante la última semana, lo que generó inquietud entre sus colegas. Según el último parte médico, sufre una insuficiencia respiratoria grave producto de una infección bacteriana.

En ese contexto, Campos recordó una antigua disputa con Raquel Argandoña y la comparó con la situación de Ballero. “Si ustedes vieran lo que vi yo, no se levanta más la Raquel. Es como… una Carla Ballero, que no se pudo levantar más”, expresó en el podcast.

Aunque más tarde manifestó preocupación por la familia de la exmodelo, su juicio personal fue tajante. “Que se recupere la Carla Ballero, porque tiene tres hijas y eso es lo único que me preocupa”, comentó, pero acto seguido remató: “Buena persona no es. Una persona que ha ido por la vida estafando a quienes han intentado ayudarla, robándoles, mintiendo de forma constante y sin ser capaz de reconocer nada en su vida, para mí es una mala persona”.

Debido a la controversia, la exMiss Chile se vio obligada a aclarar sus palabras en “Zona de Estrellas”, asegurando que no se retracta. “Para mí que una persona esté enferma no la transforma en buena persona. Yo soy honesta. Es una persona que ha estafado, que ha robado, es la opinión que tengo de una persona pública, que en ese minuto no estaba en la posición que se encuentra hoy”.

Pese a sus críticas, Campos reafirmó su deseo de que Ballero se recupere: “Soy de las primeras personas en desearle a Carla Ballero una pronta recuperación, porque tiene tres hijas, tiene una familia a la que debe volver para cuidarla”.

Finalmente, aclaró que no conocía la gravedad de la situación cuando emitió sus primeros comentarios, aunque concluyó tajante: “Eso no me hará cambiar de opinión”.