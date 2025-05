Quedó la escoba: Pamela Díaz recordó un incidente vivido con una vecina que terminó con su detención

En el capítulo de este 20 de mayo en el programa farandulero Hay Que Decirlo!, la animadora, Pamela Díaz, quiso recordar un momento vivido cuando fue detenida por Carabineros de Chile, luego de protagonizar un enfrentamiento con una vecina de su condominio, hace casi ochos años.

El relato de “La Fiera” fue en medio de una conversación en la que los panelistas compartían malas experiencias que tuvieron con vecinos, a raíz de la iniciativa de la comunidad del sector donde reside la joven influencer Naya Fácil, que busca expulsarla del barrio.

Bajo este contexto, luego de una intervención de Willy Sabor, Díaz trajo a colación aquel incidente que vivió después de soportar por bastantes horas los ruidos que hacían en la propiedad de la vecina en una fiesta de Halloween. “Yo había parido hace poco, seis meses tenía la Pascu. Tenía cinco mil metros de patio y el mío colindaba con el de ella”, comenzó diciendo.

Como señaló, fue paciente hasta las 4 de la madrugada, pero continuaban con el carrete. “Llamé al conserje, y él me dijo que no podía hacer nada, porque ‘esta persona es bien maleducada y nos insultó a todos nosotros’”, sostuvo.

A eso de las 6:30 de la mañana, sin haber podido dormir, Pamela quiso enfrentar esta situación. “Eran 22 personas y la música seguía a todo chancho”, aseguró.

Luego, continuó contando que, cuando arribó a la entrada de la vivienda, hubo una diferencia con la hija del dueño. “Salió una persona de la casa, nos empujamos y terminé presa en la comisaría”, afirmó entre carcajadas.

El desenlace de la historia

Dicho altercado terminó con la presencia de personal de Carabineros de Chile, de la 8ª Comisaría de Colina, quienes detuvieron a las protagonistas.

“Dijeron que yo me había metido al patio de ella. Sí, fue así, me metí en el auto, para que me abrieran la puerta”, confesó.

Por último, Pamela Díaz reconoció que, luego de la detención, trató de avisarle a su jefa que no podría asistir al matinal de Chilevisión. “Le mandé una foto con Carabineros. Era Halloween y pensó que estaba bromeando”, cerró ‘La Fiera’.