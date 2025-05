Cupido ya está haciendo de las suyas en “Mundos Opuestos”: Eskarcita, Yuhui e Ignacia Michelson protagonizan los primeros coqueteos

Está todo pasando en la casona dividida de “Mundos Opuestos”. Los participantes llevan encerrados desde principio de mes en Perú y ya están comenzando los primeros flechazos entre ellos.

Canal 13 publicó un nuevo adelanto de lo que se está viviendo en el reality que se estrenará este próximo 1 de junio. Tres potenciales parejas fueron el foco de este video, y la primera sorprendió a muchos.

Se trata de Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, quien está teniendo un acercamiento con el influencer Alan Didier. Esto fue una sorpresa considerando que la joven entró estando en una relación con el streamer Julitroz.

Ellos estaban acostados en el pasto de la casona durante la noche, y ella le ofreció un cojín. “Vamos a estar muy cerca y después me confundo”, lanzó la joven. “No, mentira, ya bloqueo emocionalmente”, agregó.

Esto llamó la atención de Alan, quien le respondió “¿Qué tenías emociones hacia mí?“, lo que fue respondido con una confesión de Eskarcita, ”no sé, pero sí existe una confusión".

Ella después le preguntó si es que le molestaba si le ponía el pie encima, luego ellos se taparon más quedando los rostros de ambos cada vez más cerca.

La Chilota a la ciega de Yuhui e Ignacia Michelson con alguien en la mira

Ellos no son los únicos, ya que La Chilota se encuentra en una misión de conquistar a Yuhui Lee. “Te encuentro lindo...”, le dijo la joven, lo que fue respondido con un “¡Mi polola me va a matar!”. Ella le dijo que no lo estaba viendo, y después protagonizaron un fuerte abrazo acompañado por los gritos de su compañero que estaba junto a ellos.

Durante una mañana, La Chilota le confesó al cocinero que había soñado con él y que se casaban. “Amanecí con náuseas, yo creo que es nuestra hija”, bromeó y le hizo sentir su panza. “Bebé Lee”, añadió la joven.

Finalmente, Ignacia Michelson le confesó su interés a Diego Venegas mientras ambos estaban acostados de noche en el pasto de la casona de “Mundos Opuestos”.

Por su parte, Diego Venegas podría tener algo Ignacia Michelson. “Si te pasa algo conmigo, ¿me lo puedes decir a la cara?”, le pidió el joven, y la chica reality le confesó: “Te encuentro muy, muy lindo, y muy caballero (...) eres el que más me llama la atención”.