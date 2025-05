“Le tenía mucho respeto”: Pangal Andrade revela radical decisión con Raquel Argandoña tras filtrar embarazo de Melina Noto

En conversación con Hay que decirlo, Pangal Andrade se refirió a la molestia que generó en su núcleo familiar la filtración que realizó su exsuegra, Raquel Argandoña, cuando dio a conocer que Melina Noto estaba embarazada.

El deportista del Cajón del Maipo -quien está ad portas de estrenar su nuevo programa de viajes, “El Clan, en búsqueda de la aventura”- señaló que eso produjo que cortara toda relación con la madre de Kel Calderón, a quien le tenía una especial estima.

“No teníamos relación antes; le tenía mucho respeto y fue buena onda conmigo lo que duré con la Kel. Fue muy buena suegra en ese tiempo, pero ahora nada", reconoció.

De hecho, confesó que eso lo llevó a tomar una radical decisión.

“La bloqueé, a mí no me gusta entrar en conflictos“, contó, dando cuenta que no hay ni habrá reconciliación y que toda la buena onda con la familia de su expareja, quedó en el pasado.

“Para qué (continuar el contacto). Acordarse de lo bueno que hubo, no más, y seguir para adelante”, sentenció.

Pangal y Melina abordan filtración de Argandoña

Melina Noto, en tanto, quien fue la más afectada con la polémica, reveló el malestar que generó en su persona, debido a que era una importante y personal noticia que esperaba dar a conocer, pero Argandoña le arrebató el momento.

“Mira, yo prefiero ni hablar del tema, porque me parece que no vale ni mi tiempo ni mi energía. Lo importante es que mi bebé está sano. Lo dijo una persona que yo no conozco; entonces, no puedo juzgarlo”, señaló.

Eso sí recalcó que mediática polémica la afectó en tal sensible y delicado periodo de su vida como futura madre.

“Por supuesto, sí (me afectó), porque es un momento muy especial, y es alguien que es ajena completamente a tu vida, como te digo, es una persona con la que yo nunca compartí ni un saludo", sentenció.