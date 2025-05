“Llevas cuatro días dando lástima y llorando”: Ya nacieron los primeros conflictos en “Mundos Opuestos”

Puede que el estreno del reality show sea recién el 1 de junio, pero ya están ocurriendo los primeros conflictos dentro de la casa dividida de “Mundos Opuestos”. Hay una joven que está en el centro de la polémica, y se trata de la popular influencer Thammy Palma de 22 años.

Todo comenzó después de que la joven decidiera ceder su inmunidad a Roon Antonio, un compañero del bando contrario. Esto desató el enojo de los integrantes del equipo de Palma, quienes condenaron esta acción.

“Si todos nosotros quedamos en un acuerdo hoy día, que vamos a priorizar al equipo, y después el otro prioriza al otro...”, reclamó Ignacia Michelson a viva voz en el sector de la cocina del lado del futuro.

Sin embargo, el más duro fue “El Princeso” quien encaró directamente a Thammy. “Yo si tengo la posibilidad de sacarte, te voy a sacar porque a mí no me sirves en el grupo. Llevas cuatro días dando lástima, pena y llorando. A mí la gente así no me gusta”, le dijo a la joven.

Princeso seguía al ataque y le reclamó a la influencer que “no comporta contigo regalarle la inmunidad a Roon. Para mí esto es mi sueño, para mí es importante”. Todo esto mientras ella le pedía disculpas.

La aflicción de Thammy Palma

La escena siguiente mostrada en el avance se ve a Thammy llorando mientras es consolada por Catalina Olcay en el patio de la casona. “No me gusta la mala onda, sólo me quiero reír, quiero echar la talla y quiero ser yo”, reclamó entre sollozos.

Durante una reunión entre hombres tanto del pasado y del futuro, Marlen Olivari comentó sobre su compañera de equipo. “Creo que está pasando el límite de victimizarse mucho”, le dijo a sus compañeros.

Posteriormente, Thammy seguía sintiéndose afligida mientras se encontraba en la habitación del futuro. Alan Didier y Roon Antonio estaban a su lado preguntándole cómo estaba. “Siento que me juzga harta gente”, señaló la joven afectada.

Apoyada entre la pared que separa al pasado y al futuro, Palma se encontraba sola y llorando desconsoladamente. “Quiero a mi mamita, ella sí me conoce. Mamita te extraño”, dijo la joven sollozando.