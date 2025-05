“Me extorsionaron”: Antonella Ríos aseguró que la hicieron firmar un “pacto de silencio” tras su salida de La Red

Esta semana salió un cahuín de la boca del periodista Branko Karlezi quien inició su carrera televisiva en La Red. Él relató un incómodo momento que vivió con un rostro del canal, que todo indicaría se trataba de Julia Vial.

“Me tocó una vez una conductora, yo había llegado recién al programa, y primera reunión de pauta: una mesa larga y me siento, ahí conociendo a todo el mundo y de repente al lado de mi oído (hace el gesto de chasquear los dedos) como que miro y me dicen ”hey ese es mi asiento, sale" (tono fuerte de voz), afirmó.

“Pensé que me estaban agarrando para el hueveo, yo dije ‘jajaja’ y no era mentira. En la tele ella se ve increíble, pero en persona “la cagó”, reclamó en su cuenta de Tik Tok.

Si bien, no la mencionó con nombre y apellido, sí entregó todas las pistas para que los cibernautas supieran que estaba hablando de Vial, incluso le dio like a esos comentarios.

La experiencia de Antonella en La Red

Este tema fue anunciado en el último capítulo del programa “Que te lo digo”, y le consultaron a Antonella Ríos sobre su tiempo en La Red, en donde habló sobre una “extorsión” de parte de los mandamases del canal cuando estaba saliendo,

“En esa época era el momento en que La Red se trasladó de Las Condes a Quilín. En esta época había mucho personaje dando vueltas en ese canal y, al parecer, hay secretos muy bien guardados con respecto a situaciones vividas. Donde hicieron ‘La Caja de Pandora’ y no pagaron, e hicieron mil cosas que no pagaron”, partió adelantando.

“Yo me acuerdo cuando trabajé en La Red, me hicieron salir de La Red y optar por irme a otro canal, sino no me pagaban. Me hicieron firmar un documento de silencio, me extorsionaron”, afirmó la actriz, quien fue la animadora del difunto matinal “Mujeres Primero”.

“Me hicieron firmar un documento a mí y al papá de mi hijo para que no habláramos. Es más, me acuerdo de que nos publicaron en LUN de que yo me iba de La Red, de ‘Mujeres Primero’ a Mega, y nos hicieron firmar un pacto de silencio. Bajaron la nota de LUN, estuvo diez minutos arriba y la bajaron. En esa época pasaban cosas en La Red”, cerró Antonella Ríos.