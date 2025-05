“Pretendo presentarme en la Quinta Vergara el 2027”: Pancha Merino anunció que incursionará en la comedia con un show de stand-up

Diversos cambios han llegado a la vida de Pancha Merino durante lo que va del año, dejó su programa con Pedro Engel, recibió el anillo de la pareja con quien lleva más de media década, y ahora incursionará en una nueva área en el ámbito laboral.

Esto salió a la luz en su programa “Tal Cual”, después de que nombró todos los trabajos que ella realiza. “Lo otro que se viene a full...”, dijo antes de pedir autorización de la persona que le estaba hablando por el sono.

La producción musicalizó el momento con redoble de tambores, Francisca se paró de su asiento y con los ojos mirando a su cámara, dijo “se viene mi stand-up comedy”, y a esto agregó “voy a recorrer todo Chile haciendo mi stand-up comedy, y pretendo el 2027 presentarme en la Quinta Vergara”.

La incursión al humor de Pancha Merino

Raquel Argandoña quedó de una pieza después de esta afirmación que estaba haciendo su compañera de panel. “Febrero 2027″, anticipó la actriz, quien dijo que incursionará en la comedia de la mano de Miguel Anabalón, Mauricio Avendaño y Pablo Galleguillo.

“Se vienen dos años muy buenos, llenos de pega y de variedad porque me gusta variar. Además, amiga tú sabes que nunca me he ganado ni un diploma de buena compañera, nunca me he ganado un premio... Aunque sea (que gane) una Antorcha”, continuó.

Ella dijo que su sueño es hacer humor, “a mí me gustan las comunicaciones y como soy peleadora me gusta decir lo que nadie dice. A través del humor uno lo dice... con humor y no con amargura”.

“Yo voy a decir todo lo que quiero decir, pero desde el humor. Así que estoy bien contenta, llena de proyectos variados, así uno no se aburre”, dijo Francisca Merino, quien promete no guardarse nada encima de las tablas.