¿Cómo lo hizo?: Revelan la manera en que Tonka Tomicic habría pagado la importante deuda de 100 millones

En las últimas jornadas se dio a conocer que el Banco Santander retiró la demanda de liquidación forzosa contra la expresentadora de TV Tonka Tomicic, a raíz de una millonaria deuda.

En dicho documento, ingresado el pasado lunes 19 de mayo por el abogado José Antonio Morales, se señaló que “la demandada ha pagado el total del crédito adeudado al Banco demandante“.

En la misma línea, en el programa Que Te Lo Digo abordaron el tema, preguntándose de dónde es que la exanimadora del matinal Bienvenidos obtuvo los $100 millones para pagar lo adeudado, puesto que no está trabajando, no cuenta con contratos de marcas, pero además, según informaron, costearía un cuantioso arriendo de $15 millones.

Bajo este contexto, el conductor del espacio, Sergio Rojas, recordó las palabras que dijo la periodista Laura Landaeta en el panel, cuando estuvo como invitada el pasado 10 de febrero de 2025 para hablar del Caso Relojes.

Las palabras de Landaeta en aquel entonces

“Vacaciones en Brasil: yo vacaciono trabajando, con caipirinha pero trabajando... me junté con una persona, ejecutiva de un banco muy importante de Brasil, que es el banco donde Parived y Tonka abrieron cuentas, de manera fraudulenta, para meter allá sus activos y no tenerlos en Chile”, comenzó en esa oportunidad.

Luego, detalló sobre por qué tendrían dinero en Brasil. “Ella dice ‘yo no tengo plata en paraísos fiscales’. Un poco es cierto, porque Brasil no es un paraíso fiscal, pero sí tiene una normativa para las cuentas internacionales muy permisiva, entonces tú puedes llegar y poner plata en Brasil sin que nadie te pregunte de dónde sacaste la plata; esa es la gracia. No tiene cuenta en paraísos fiscales, pero a mí me confirmaron que sus cuentas en Brasil están intactas, son muy abultadas y no tiene cómo traerlas a Chile, porque no tiene cómo justificarlas”, continuó la exdocumentalista de BBC.

Además, comentó las evidencias presentes en el expediente. “Hay grabaciones donde ella y Parived, ambos, están pidiéndole a distintas personas –y esto es parte del expediente que el fiscal Baeza, ciegamente, no tomó en consideración, por eso uno tiende a creer en la corrupción de la fiscalía, yo al menos, y me hago cargo– tráeme de a diez mil dólares, que es lo que uno puede pasar en efectivo por una frontera, porque acá tenían muchos problemas de plata, pero su plata estaba guardada a fuera. Entonces ¿de qué víctima hablamos?”, afirmó Laura.

“La persona que dice hoy día que es una víctima, es la persona que los peritajes de la Policía de Investigaciones demostraron que firmó cada uno de los cheques que ella dijo, públicamente, que no había firmado, que no sabía quién los había firmado”, añadió.